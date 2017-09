Cs se abstendrá en el techo de gasto a cambio de que el PP no rechace comparecencias en futuras comisiones

Este es uno de los principales compromisos asumidos por el Partido Popular en el documento rubricado este martes entre los portavoces del PP, Raúl de la Hoz, y de Ciudadanos, Luis Fuentes, por el que la formación naranja garantiza la aprobación del techo de gasto no financiero como "paso previo y necesario" al proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2018.

Preguntados por la posibilidad real de que se puedan crear más comisiones de investigación en los dos años que quedan de Legislatura, Fuentes ha recordado que está a punto de concluir la del Hospital de Burgos (HUBU) por lo que ha considerado que se podría abrir una nueva "perfectamente", si bien, en el caso concreto de Ciudadanos no tiene ninguna "en cartera" en estos momentos.

En cuanto a que el nuevo acuerdo con el PP no tenga efectos retroactivos para las comisiones de investigación ya en marcha, Fuentes ha asumido que no resulta fácil arrancar compromisos y "hacer torcer el brazo" a un Partido Popular al que ha acusado de llevar años haciendo "lo que le viene en gana" hasta el punto de afirmar que resulta "vergonzoso" lo que está haciendo en estos momentos al "vetar" comparecencias, como en el caso de las eólicas.

Dicho esto, Fuentes ha considerado que la firma del compromiso de no vetar comparecencias en próximas comisiones de investigación es "de calado suficiente" como para suscribir este nuevo acuerdo con el PP, que, según ha recordado, ya no preside más comisiones de investigación fruto precisamente de un anterior acuerdo con la formación naranja.

"Otros están llorando o protestando, nosotros estamos para avanzar en regeneración y no para estar en el no por el no", ha explicado Fuentes, quien ha dejado en el PP toda la responsabilidad sobre la deriva de la comisión de investigación de las eólicas que De la Hoz no ha dado por cerrada, si bien ha vuelto a defender que se esclarezca antes la situación procesal. "Primero la Justicia y luego la comisión de investigación", ha reiterado.

De la Hoz ha aprovechado la ocasión para aclarar que el PP defiende el uso de las comisiones de investigación para analizar hechos con los que llegar a conclusiones políticas pero "en ningún caso" como herramienta de oposición para hacer manipulaciones maliciosas sobre presunciones delictivas constantes o para judicializar la actividad política.

"Nos hemos opuesto a un uso inapropiado de la herramienta", ha explicado De la Hoz quien ha hecho un llamamiento a todos los grupos para un uso leal de las futuras comisiones de investigación en las que el PP se ha comprometido a no vetar comparecencias firmadas por todos.

"A lo mejor soy muy inocente", ha respondido el portavoz de los 'populares' a la pregunta de qué le hace pensar que no se vuelva a repetir ese uso irresponsable y desleal que argumenta ahora el PP para vetar comparecencias, un asunto que ha zanjado con la necesidad de no no hacer ejercicios adivinatorios para extraer "más conclusiones" sobre la literalidad del documento firmado con Ciudadanos y "que es claro"

LOS OTROS PUNTOS DEL ACUERDO

En total, PP y Ciudadanos han suscrito un documento de tres puntos por el que los 'populares' se comprometen también a garantizar con su voto la toma en consideración de la Proposición de Ley por la que se regula el nombramiento y el control parlamentario de los senadores representantes de la Comunidad Autónoma, un asunto "adecuado y de actualidad", según De la Hoz, en desacuerdo con las mayorías exigidas para los nombramientos y que ha puesto en duda también las posibilidades de la revocación de los senadores.

De la Hoz ha significado la importancia de que el voto del PP favorezca la tramitación de la toma en consideración de esta Proposición de Ley, ya tramitada, para añadir que el acuerdo es independiente a la negociación posterior del contenido de una norma que derive en la dación de cuentas de los senadores autonómicos con el ejemplo de los pasos dados ya al respecto en la Comunidad Valenciana.

Por último, PP y Ciudadanos han asumido el "compromiso firme" de trabajar de forma conjunta "en los próximos días" para alcanzar un acuerdo que permita avanzar en la limitación de los aforamientos en Castilla y León que reclama la formación naranja y para agilizar la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley de Reforma de la Ley Electoral presentada también por el partido de Fuentes.

En estos dos casos concretos se ha fijado un plazo máximo de negociación de 45 días a contar desde la rúbrica de este acuerdo en coincidencia con la tramitación del proyecto de presupuestos de la Comunidad que también necesita el apoyo de, al menos, un procurador distinto al PP.

"Seguro que también será fácil llegar a un acuerdo con Ciudadanos porque cuando hay voluntad los acuerdos se alcanzan", ha vaticinado al respecto Raúl de la Hoz, quien ha significado la postura "responsable, inteligente y leal" de la formación naranja con su nuevo compromiso para sacar adelante el techo de gasto que consolidará la senda de estabilidad y de crecimiento de la Comunidad.

Según ha recordado, el límite de gasto no financiero para 2018 es de 9.575,18 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,54 por ciento con respecto al techo correspondiente a este año, 327,2 millones de euros más, y la cifra "más alta" desde 2012 cuando se aprobó que la Junta debía calcular esta magnitud como referencia para la elaboración de los presupuestos en cumplimiento de la Ley de Estabilidad del Estado.

"Siempre, siempre, siempre cambiar estabilidad por cambios políticos", ha argumentado por su parte Luis Fuentes, quien ha recordado que Ciudadanos recibió el voto de 140.000 castellanoleoneses en las pasadas elecciones con el mandato de llegar a acuerdos a cambio de avances económicos y de regeneración democrática, como se plasma, según sus palabras, en este nuevo documento.

Fuentes se ha confesado "razonablemente satisfecho" con el "principio de avance" alcanzado con el PP sobre asuntos "suficientemente importantes" para la Comunidad Autónoma.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.