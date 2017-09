Cuelgan carteles falsos de C's, PSC y PP a favor de votar 'no' en el referéndum independentista

Carteles falsos del PSC pidiendo votar 'no' en el referéndum sobre la independencia de Cataluña. (PSC)

Varias localidades catalanas han amanecido este martes con carteles falsos de Ciudadanos, el PSC y el PP a favor de votar no en el referéndum sobre la independencia del próximo 1 de octubre, en el marco de una campaña para incentivar la participación.

En el cartel del PSC puede leerse "Vota no y construyamos una nueva España". En el de la formación naranja el eslogan es "Vota no. Ciudadanos unidos, ciudadanos mejores", y para el de los populares se ha utilizado el lema 'Por España, vota no'.

Los socialistas han asegurado que van a llevar a la Fiscalía "la usurpación de las siglas y la marca en una campaña ilegítima". El partido asegura que su posicionamiento es el de no tener nada que ver con una votación que ve ilegal y que por eso llama a la ciudadanía a no ir a las urnas.

"Vergüenza ajena por la #FalsaCampaña con la que quieren engañar por el referéndum sin garantías", ha manifestado el PSC a través de su cuenta de Twitter.

"La decadencia de los separatistas es tan grande que se inventan carteles para conseguir sus objetivos. ¿Lo siguiente?", ha tuiteado Jordi Obón, consejero municipal de Ciudadanos. El líder de la formación, Albert Rivera, ha retuiteado ese mensaje.

Preguntada por este tema en una entrevista en Los desayunos de TVE, la vicesecretaria de Estudios y Programa del PP, Andrea Levy, ha confirmado por su parte que los carteles son falsos y ha instado a los catalanes a que "no dediquen ni un minuto a las acciones ilegales que les está proponiendo el Gobierno de la Generalitat".

También se ha pronunciado al respecto el secretario general de los populares en Cataluña, Santi Rodríguez, quien ha denunciado la falsificación del logo del partido.

