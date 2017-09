Sémper cree que Urkullu defenderá el jueves en el Parlamento "la letanía nacionalista"

El dirigente popular se ha referido, de esta forma, al hecho de que el el lehendakari pretenda defender en la Cámara vasca su compromiso con la "bilateralidad" como "clave de bóveda" del autogobierno de Euskadi y abogará por el traspaso de "todas las competencias" recogidas en el Estatuto de Autonomía de Gernika.

Sémper ha considerado que, en el avance de las líneas generales del discurso que pronunciara Urkullu en el debate de Política General, "hay una sonada ausencia de la Euskadi real, la que viven a diario los ciudadanos y de los problemas que preocupan a la sociedad vasca". "Al discurso de Urkullu le falta hablar de la realidad de los vascos", ha apuntado.

A su entender, "el lehendakari sigue más pendiente de sus obsesiones políticas, las que preocupan en su partido, y vuelve a dejar de lado los problemas que de verdad preocupan a la gente". "Mucho nos tememos que volveremos a escuchar la letanía nacionalista, la reivindicación constante de más transferencias, sin dar cuenta de la gestión hecha", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que a su partido le gustaría encontrarse el próximo jueves "con un lehendakari consciente de los problemas que hoy tiene Euskadi, de la situación complicada que viven muchas empresas vascas, y de los problemas que están encontrando para la recuperación económica".

Para el portavoz popular, "no es momento de enredarse en discursos políticos que carecen de soluciones para los problemas de la gente". "El Gobierno vasco tiene que ser capaz de poner sobre la mesa capacidad para sacar adelante una realidad en la que casi a diario nos estamos encontrando con empresas en situación complicada, con la consiguiente pérdida de empleo para muchas familias vascas", ha manifestado.

En esta línea, ha preguntado "por qué en otros sitios la recuperación económica se está notando más que en el País Vasco" y qué está ocurriendo en Euskadi "para que el despegue y la salida de la crisis no esté siendo tan evidente como en otras comunidades autónomas españolas".

"Eso es lo que tiene que explicar el lehendakari Urkullu el próximo jueves en el Parlamento. Y qué medidas tiene previstas su Gobierno para mejorar esa realidad", ha asegurado.

Para Borja Sémper, el lehendakari "evita rendir cuentas de su responsabilidad porque no se centra en los problemas, porque los margina de sus prioridades, y vuelve a poner por encima de todo el interés político partidista y no el de la sociedad vasca". "El discurso de Urkullu tiene que estar más en la calle y no tanto en los despachos políticos. Debe ofrecer respuestas y soluciones a los problemas que hoy tienen los vascos", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.