El PSOE no ve "deseable" aplicar el artículo 155 para frenar el referéndum pero no lo descarta

El PSOE no ve deseable aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para frenar el desarrollo del referéndum de independencia previsto para el 1 de octubre. Ese precepto constitucional permitiría al Estado asumir las competencias autonómicas de forma parcial o total.

Los socialistas consideran que es un escenario indeseable, pero evitan hablar de forma tajante sobre hipótesis, y valorarán los pasos del Gobierno de Rajoy a medida que estos se produzcan y en función de las circunstancias y de la escalada independentista.

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, señaló este lunes, en una rueda de prensa en la sede de Ferraz, que "no sería deseable" la aplicación del 155 de la Constitución.

A renglón seguido, agregó: "No sabemos las circunstancias que se van a producir, y por tanto, pronunciarnos de manera categórica sería imprudente, vamos a esperar, a ver qué cinscunstancias se producen, y a la luz de esas circunstancias tomar una decisión".

Puente recordó que incluso el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, dijo este lunes que recurrir al 155 no es lo deseable. "Estamos en la misma onda", comentó el portavoz de Ferraz al respecto.

El dirigente socialista insistió en que el PSOE no va a hacer una "valoración puntual de cada decisión del Gobierno", y que "respaldará las medidas que respeten el principio de proporcionalidad y eficacia".

Repreguntado por los periodistas específicamente sobre el posible recurso al artículo 155, consideró "no se puede pedir" al PSOE que se pronuncie sobre algo en torno a lo que el Gobierno "no tiene una posición clara" por ahora. "El PSOE no se pronuncia sobre hipótesis, y la aplicación del 155 es una mera hipótesis", zanjó.

El pasado 7 de julio, preguntada por la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy recurriera al 155, la portavoz en el Congreso del PSOE, Margarita Robles, respondió tajante: "Nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos".

Aunque nadie la desautorizó en público, la línea de Ferraz ha venido siendo la de respaldar al Gobierno y no comentar medidas concretas ni escenarios futuros. Los socialistas también recuerdan que el artículo 155 no tiene un contenido concreto ni un desarrollo en otras leyes, por lo que plantea numerosas incógnitas.