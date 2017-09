De Guindos sobre la independencia de Cataluña: "El empobrecimiento sería brutal"

El Ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha augurado que la independencia de Cataluña provocaría una caída del PIB catalán de entre el 25% y el 30% y que el paro se doblaría. En una entrevista esta mañana en la COPE, el ministro aseguró que la independencia sería un acto "irracional", ya que Cataluña quedaría fuera de la UE y de la Eurozona.

Es una decisión tan irracional que Europa no lo ve como un escenario viable"Según de Guindos, esto provocaría que "el 75% de la producción de las empresas catalanas quedaría sujeto a aranceles" y que se debería crear una nueva moneda que se devaluaría hasta un 40%. "Los bancos deberían cambiar de domicilio y se produciría una gran incertidumbre. El empobrecimiento sería brutal", sentenció. "Es una decisión tan irracional que Europa no lo ve como un escenario viable y el gobierno de España no permitirá que pase esto", añadió.

Sin embargo, De Guindos ha asegurado que "no hay impacto en este momento" del proceso soberanista sobre la economía española, "para que los inversores y los mercados financieros no creen que haya independencia y tienen razón". "El impacto es muy marginal, se ha modificado la referencia de bono español y ha incrementado en algunos puntos la prima de riesgo, pero el impacto de Cataluña en esto es inexistente", ha concluido.

Sobre la actuación del Estado ante el 1-O, el ministro señaló que la respuesta del gobierno español será "equilibrada" en los pasos que haga la Generalitat, "por eso pedimos justificación de los pagos: para evitar ilegalidades en la financiación del referéndum. Intentarán provocarnos para que sobrerreaccionemos pero nosotros trabajaremos para defender a los catalanes".

El ministro también se refirió a la eventual deslocalización empresas desde Cataluña a consecuencia del proceso soberanista. "Siempre hay cambios de sedes sociales entre comunidades, pero esto tiene más que ver con que Cataluña tiene impuestos más altos y las empresas buscan mejores condiciones fiscales", señaló De Guindos.

"No creo que la situación en Cataluña tenga que ver con la aprobación de los presupuestos de 2018. Lo haremos con los mismos apoyos que el año pasado, ya que el PNV ha dicho que no hay que mezclar las dos cosas ", comentó durante la entrevista. El ministro ha asegurado serán unos presupuestos generales del Estado "que mantendrán recuperación de la economía y consolidarán la bajada de impuestos a las rentas más reducidas y la estabilidad, así como la reducción del paro".

De Guindos ha recordado que el gobierno aprobará este viernes en el Consejo de Ministros las líneas maestras de las cuentas públicas. "La evolución de la economía del primer semestre nos hace pensar que el PIB español crecerá por encima del 3%. El viernes revisaremos esta previsión al alza, así como también el crecimiento del empleo", concluyó.