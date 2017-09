Cubero llevará a pleno el rescate del 010 y revoca el acuerdo de Gobierno que anula el proceso judicial

El último paso del proceso judicial ha tenido lugar la pasada semana cuando la titular del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza acordaba no levantar las medidas cautelares en las que deniega al consistorio hacerse cargo del pago de las nóminas de las 14 trabajadores en lugar de la concesionaria Pyrenalia.

Para Cubero, la situación es "insostenible" y ha opinado que "es ridículo pensar" que la empresa adjudicataria, Pyrenalia, seguirá con el servicio porque no paga las nóminas y "no tiene sentido mantener las medidas cautelares que no dejan más opción al equipo de gobierno que reactivar el anterior concurso".

Inicialmente, Cubero había avanzado su intención de retomar el concurso de este servicio de atención telefónica que había suspendido en 2015, pero ha explicado que este fin de semana ha adoptado esta decisión de llevarlo a pleno "tras la buena voluntad del resto de grupos de llevar adelante el rescate de Zaragoza@desarrolloexpo".

De esta forma, ha precisado que en el próximo pleno o en otro pleno extraordinario se llevará a votación la ampliación de plantilla municipal con 14 plazas más que corresponden a las empleadas de este servicio municipal de atención telefónica y luego proceder al rescate. También ha propuesto hacerlo a la inversa como a los trabajadores de la sociedad Zaragoza@desarrolloexpo de rescatar el servicio y luego crear las plazas.

"Este fin de semana se ha valorado anular el acuerdo del Gobierno del rescate del 010 y llevar al pleno municipal la plantilla municipal para que esté en mano de los grupos que este servicio sea público o privado".

En rueda de prensa ha detallado que en cuanto tenga el expediente se llevará a pleno. "Entendemos que habrá voluntad política del resto de grupos en la línea de la sociedad Zaragoza@desarrolloexpo y en cuanto esté el expediente armado se debatirá con ellos"".

"ÚNICO PROBLEMA"

Cubero ha subrayado que no tiene problema en llevar el asunto a un pleno extraordinario para modificar la plantilla y negociar las cuestiones de fondo o al revés. "Si primero es la subrogación y luego la plantilla que se decida entre todos, pero el planteamiento es hacerlo con rapidez", ha apremiado.

Ha reconocido que el 010 y la sociedad zaragoza@desarrolloexpo son expedientes distintos, pero ha recordado que "en ambos casos hay que justificar la subrogación de los trabajadores, ya vengan de un empresa municipal o externa y en el caso del 010 está lo suficientemente motivada y el único problema es que no se tenía que aprobar por gobierno sino por pleno".

De forma sintética ha dicho que la finalidad es la misma: "asumir un servicio y subrogar a los trabajadores. La única duda es si es la competencia es de gobierno o de pleno" y ha reiterado que se llevará a pleno "ante la buena voluntad demostrada por los grupos en el rescate de zaragoza@desarrolloexpo".

Ha aclarado que las trabajadoras del 010 pasarán una oposición y una vez subrogada la plantilla se incluirán las 14 plazas en la oferta de empleo siguiente. "Es la mejor solución posible" ha opinado, al señalar que "no está clara la subrrogación si se externaliza nuevamente y no está garantizado que cobren en tiempo y forma y se corre el riesgo de nuevos impagos", ha alertado.

