Gabriel Rufián: "El franquismo morirá el 1 de octubre de 2017 en una urna en Cataluña"

El portavoz adjunto de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, defendió este domingo que "el referéndum y el proceso hacia la república es la única amenaza al statu quo, Rajoy y el franquismo". "El franquismo no murió un 20 de noviembre de 1975 en la cama de Madrid. Nosotros le decimos al mundo que Franco murió un 1 de octubre de 2017 frente a una urna en Cataluña", clamó Rufián en un acto de campaña a favor de la consulta celebrado en la localidad barcelonesa de Castelldefels, un mensaje que poco después reiteró en Twitter.

El franquismo no murió el 20 de noviembre de 1975 en una cama en Madrid, morirá el 1 de octubre de 2017 en una urna en Catalunya. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 17 de septiembre de 2017

"No rompemos España, una urna no rompe un país", agregó el diputado de ERC ante unas 600 personas, frente a quienes también destacó el encuentro prorreferéndum que tuvo lugar en Madrid. "También lo hacemos por vosotros, compañeros, camaradas. Viva el Madrid del no pasarán", manifestó.

Rufián aprovechó la ocasión para reivindicar que la república sí es "fraternal". "La tricolor española y republicana es nuestra bandera. Su causa es la nuestra. La pregunta es por qué la estelada no es la suya y la nuestra no es todavía su causa", se preguntó.

"Desde hoy y hasta el día de la república puedo ir diciendo que esta ya no es una lucha por los legítimos derechos nacionales de los catalanes, sino una lucha por los derechos fundamentales de los que viven aquí y en España", concluyó Rufián, quien animó a los asistentes a no aceptar que les digan que "esto es imposible".

