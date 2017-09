Adrián Barbón: "El presidente del Principado tiene toda mi colaboración"

El nuevo secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha brindado este domingo toda su colaboración al presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, para llevar a cabo la labor del PSOE en Asturias.

Barbón ha ganado con el respaldo del 60,58 por ciento de los militantes que han participado en las primeras elecciones primarias de la historia del partido en el Principado que se han celebrado este domingo. Un total de 3.315 han sido los votos recabados por su candidatura, frente a los 2.072 conseguidos por el otro candidato, José María Pérez. "Ya recibido las felicitaciones de Javier y de Pedro Sánchez", ha apuntado.

El nuevo líder de los socialistas asturianos ha destacado que es la primera vez que se celebran estas primarias en Asturias, a pesar de que ha dejado claro que él las solicitaba a desde hace tiempo y ha señalado que el PSOE es la única organización capaz de movilizar a tanta militancia.

Después de agradecer el apoyo a su equipo y a su familia para conseguir la victoria, ha manifestado que ha llegado la hora de trabajar para construir "una gran organización" para "devolver la ilusión a la gente" y para situar a Asturias "a la vanguardia del cambio".

"No sabéis el honor que representa para mi asumir la secretaría general del PSOE de Asturias, desde que me afilié con 17 años", ha destacado y se ha despedido con la frase: "No podemos olvidar el slogam de 'O cambiamos o nos cambian'".

Por su parte, José María Pérez, su contrincante que ha perdido por 1.243 votos, ha felicitado a Barbón y ha asegurado que apoyará al nuevo equipo y defenderá "el proyecto de unidad y de cohesión interna". En este sentido ha manifestado su intención de "defender con lealtad los valores socialistas".

