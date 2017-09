Villares tilda de "ocurrencia lamentable" la advertencia de Villanueva a Anova de que no permitirá actos en apoyo al 1-O

Según ha defendido Villares en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, este tipo de actos suponen "la manifestación de la libertad de expresión". "Supongo que uno se puede manifestar por algo que no está en la Constitución", ha aseverado en alusión al referéndum que pretende llevar a cabo la Generalitat el próximo 1 de octubre.

De hecho, ha equiparado una manifestación en apoyo al referéndum catalán con otra en defensa de la renta universal básica, que no está recogida en la Constitución Española y no por ello, ha remarcado, uno no se puede manifestar a favor de ella. "No se está cometiendo ningún delito", ha afirmado.

Preguntado por si En Marea estará en las manifestaciones en apoyo al referéndum catalán -Villares ya participó en la Diada del día 11 de septiembre en Cataluña-, ha diferenciado entre las acciones que se hacen para "restringir derechos" y las que se llevan a cabo para "ampliarlos": "Estaremos en esas", ha asegurado en alusión a estas últimas.

Para el portavoz de En Marea, la solución a la situación catalana y al enfrentamiento entre Estado central y Govern es "política". Ni pasa por el poder judicial, ni por el Código Penal ni por la represión, ha defendido.

FEIJÓO, "SE LE CALIENTA LA BOCA"

Cuestionado por las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien llegó a decir que esperaba que Villares no volviese nunca a dictar una sentencia en Galicia, el portavoz de En Marea considera que estas palabras son "una ocurrencia propia de alguien a quien se le calienta a veces la boca".

En este sentido, le ha recordado que el propio presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes, fue alto cargo con José María Aznar. "No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que los jueces participan en la vida política y luego vuelven a su pasado", ha apostillado, para luego recordar el pasado de Feijóo "en barcos por la ría en compañía de narcotraficantes".

Preguntado por la solidez del proyecto de En Marea, después de que la secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, dijera este pasado jueves que "está por ver" si concurren dentro de En Marea o con En Marea", Villares ha asegurado que la confluencia es "un proyecto consolidado y cada vez más fuerte".

Asimismo, ha vuelto a insistir en que debe ser el presidente de la Xunta el que pague los 3 millones de euros necesarios para hacer frente a indemnizaciones derivadas de la anulación del concurso eólico del Gobierno bipartito.

Villares le ha pedido a Feijóo que "si no tiene nada que ocultar y está orgulloso de la gestión", comparezca en el Parlamento y ponga toda la documentación al servicio del Consello de Contas.

VETO A LA AP-9 Y PAZO DE MEIRÁS

Sobre el nuevo veto de la Mesa del Congreso al debate de la transferencia de la AP-9, ha subrayado que la Xunta "nunco tuvo la pretensión" de gestionarla.

Cuestionado sobre qué debe hacer la Xunta con respecto al Pazo de Meirás, ha hecho hincapié en que la donación fue "fraudulenta" y, por lo tanto, debe ser revocada. En este sentido, ha rechazado la expropiación porque, ha dicho, supondría "dar dinero" a la Familia Franco por algo que "no es suyo".

