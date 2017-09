Pedro Sánchez apoya a sus alcaldes en Cataluña: "Resistid a los insultos y coacciones"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado su apoyo a los alcaldes socialistas catalanes que han rechazado apoyar el referéndum del próximo 1 de octubre: "Resistid en defensa de la legalidad a los insultos y coacciones, estáis soportando una campaña de presión y acoso", les ha animado.

Así se ha expresado el líder socialista en la Festa de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona), en la que también ha participado el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha cifrado en 20.000 los asistentes. "Aquellos que os presionan no conocen la historia del PSOE", ha indicado Sánchez. "Apostar por un referéndum que sabemos que es ilegal y sin garantías es incompatible", ha agregado.

En palabras de Sánchez, "estamos frente a los que dan un relato parcial, unilateral y sesgado de lo que es Cataluña". En este sentido, se ha dirigido tanto a los independentistas catalanes como al Gobierno de Rajoy: "Dividir a Cataluña no es querer a Cataluña. Como defender la unidad de España no es confrontar territorios para ganar elecciones".

🔴 @sanchezcastejon Sr. Rajoy, usted hará lo que tenga que hacer porque no hecho lo que tenía que hacer: dialogar #acordicanvi — PSOE (@PSOE) 17 de septiembre de 2017

El secretario general del PSOE ha dejado claro que su partido apoyará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su estrategia contra el referéndum, si bien le ha reprochado que no haya dialogado antes y haya permitido que se llegara a la situación actual. "Debería haber dialogado y encontrado una solución política. Si da ese paso para buscar la solución política contará con el apoyo del PSOE", le ha dicho. Para Sánchez, a dos semanas del 1-O "no es tiempo de reproche, es tiempo del sentido común", y se ha preguntado "de qué sirven las urnas si no hay garantías" para votar.

🔴 @sanchezcastejon Nuestra posición: votar con garantías, frente a quienes apelan a una votación sin garantías #acordicanvi — PSOE (@PSOE) 17 de septiembre de 2017

Sánchez se ha referido también al aviso que hizo Rajoy el viernes en Barcelona de que la Generalitat iba a obligar al Estado a llegar a lo que no quería llegar si no cambiaba de rumbo, y le ha dicho: "Usted va a hacer lo que tenga que hacer porque antes no ha hecho nada".

Según el líder de los socialistas, "la solución de Cataluña no pasa por un salto al vacío, esto es todo menos responsable", ya que "en este enfrentamiento siempre acaban pagando los más débiles de la sociedad", ha dicho. En este punto, ha vuelto a dirigirse a los alcaldes del PSC para insistirles que está "a vuestro lado, orgulloso de lo que estáis haciendo". También ha tenido palabras para Iceta: "Mi orgullo y reconocimiento a un socialista progresista como Miquel Iceta".

Respecto a las soluciones al debate soberanista catalán, Sánchez ha manifestado que "no es cierto que la Constitución sea intocable y que no se pueda avanzar a una España federal".

Se trata de la segunda vez en una semana que Sánchez ha visitado Cataluña: el pasado martes por la mañana pronunció una conferencia en Barcelona y por la tarde cerró filas con los alcaldes del PSC ante el 1-O participando en el Consell Municipal del partido en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Iceta: "El 1-O es un montaje"

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha llamado a no participar en el 1-O porque es un "montaje" y un "simulacro" que, además, divide a los catalanes por la "mitad", y ha advertido al PP de que la aplicación de la ley no es suficiente por lo que ha apelado al diálogo "poniendo el contador a cero".

Durante su intervención en el acto, Iceta ha considerado que el referéndum "divide" a la sociedad catalana por la "mitad". "Solo pueden ganar si engañan a muchos. No hay que ir, así no, con nosotros no", ha clamado el primer secretario de los socialistas catalanes y, en este contexto, le ha dicho a los independentistas: "Basta de dividir, de enfrentar y de engañar".