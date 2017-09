Fuentes da un no al techo de gasto si el PP no se compromete a desbloquear comparecencias en comisiones de investigación

"Si el PP no se compromete a no bloquear las comparecencias el miércoles votaremos no al techo de gasto", ha aseverado Fuentes ante el próximo debate parlamentario del límite de gasto no financiero presentado por la Junta y que necesita la abstención de, al menos, un procurador para que siga adelante ya que, además, es el sustento de los próximos presupuestos autonómicos.

"Ciudadanos ha sido muy claro", ha recordado Fuentes, quien ha hecho un llamamiento al diálogo en peticiones como la proposición de Ley de Ciudadanos "para poner a los senadores autonómicos a trabajar y rendir cuentas", desbloquear la reforma de la ley electoral, acabar con los aforamientos y que no vuelva a haber bloqueos en las comisiones de investigación.

En este sentido, ha defendido que los compromisos "están para cumplirse" y ha pedido al PP que no ponga en riesgo los avances políticos "por su negativa a luchar contra la corrupción e impulsar una mayor regeneración". "Espero que no volvamos a tener comisiones bloqueadas por la negativa del PP a dejar que comparezcan quienes pueden aportar algo a las investigaciones", ha sentenciado.

Fuentes, que ha participado este sábado en un acto de partido en León con un centenar de cargos públicos ante el inicio del curso político, ha

defendido que la presencia de Ciudadanos en las instituciones está sirviendo para avanzar en la construcción de "espacios de acuerdo y de regeneración".

"El anuncio de reducción de las tasas universitarias es un ejemplo de la política útil que ha venido realizando Ciudadanos en materia de educación, como lo es también el aumento de las becas universitarias o de plazas en escuelas infantiles, y el progresivo aumento de beneficiarios de libros de texto gratuitos", ha defendido al respecto Fuentes, que ha recordado que en todos estos casos se trata de "exigencias" planteadas por la formación naranja a la Junta en las negociaciones de los presupuestos.

