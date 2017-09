C. Tangana: "La música urbana es la nueva música popular"

A Antón Álvarez Alfaro (Madrid, 1990) nadie le conoce por su nombre. Pero C. Tangana, su alias, ha conseguido hacer eclosionar la escena underground con Mala mujer, un éxito de cotas internacionales. Actúa el 21 de septiembre en La Riviera (Madrid) y el 22 en Razzmatazz (Barcelona) inaugurando la temporada de los Vodafone Yu Music Shows.

¿Cómo ha vivido este verano de éxito?

Bien, con mucho trabajo, pero es un trabajo que me gusta mucho más que el que tenía antes. Intento disfrutar, pensar que tengo que ser profesional, que no me deje llevar el pedo y la vida de la noche, pensar en el futuro…

¿Ser profesional le ha llevado hasta aquí?

Sí, desde que empecé he querido hacer las cosas bien. Cuando lancé la mixtape de 10/15, decidí dedicarme profesionalmente a la música. Si no te lo tomas como un trabajo, no llegas a ningún sitio.

¿Le ha pillado por sorpresa el auge de la música urbana a los medios tradicionales?

No quiero que se me malinterprete, yo estoy genial con los medios, pero creo que hubo al principio una falta de querer entender. A los medios les ha pillado de sopetón y en vez de integrar a personas que entienden la escena dijeron: "No he visto esto en mi vida, pero me miro tres horas vídeos de YouTube y digo esto". Pero creo que ya se están actualizando.

A nivel personal, dejando de lado al artista, ¿le ha afectado algo que se haya dicho en prensa sobre usted?

Intento que no me afecte... pero sí, todo repercute. Si un periodista dice algo de mí, lo leen muchísimas personas. Yo no soy un político, no tengo una responsabilidad sobre la gente como para que se me esté mirando con lupa. La prensa no se puede sorprender si, en vez de acatar las etiquetas que me ponen, decido tener un discurso propio.

¿Por qué cree que le preguntan siempre por temas políticos?

El problema principal es que la prensa no me puede convertir en un modelo social, yo hago música. Si tienes una idea política haz un editorial, pero no pretendas que chavales de 20 a 25 años digan lo que tienen que pensar a otros chavales de 15 a 20 años, que son los que nos creen. No quiero que se me meta en un saco que tampoco es tan perfecto.

¿Ha tenido aspectos positivos que se etiquetara a todos los artistas dentro del trap?

Creo que ha sido positivo al principio. Las etiquetas son buenas pero tienen peligro. Yo tengo un discurso propio que me sirve para contrarrestar esas etiquetas.

¿Qué ha cambiado después de firmar con una multinacional?

Ellos querían tener una propuesta distinta conmigo, hacer cosas distintas. Saben que ahora la movida es internet, que ya no se venden discos... Al final, lo que hace una disquera es permitir que los artistas lleven a cabo su carrera de la mejor manera posible. Pero sigo trabajando con la misma gente.

La generación de jóvenes que le sigue, ¿necesita que se les escuche más?

Claro, pero es la historia del ser humano. Cuando tenga 40, estaré oprimiendo a los de 18. Ahora se ha notado más porque ha habido un cambio estético. Hemos pasado de los DJ y los grupos a la música urbana, que es la nueva música popular.

¿Qué hay que hacer para que esta burbuja no explote?

Pues es negativo que todos seamos trap, que se mezcle eso con delincuencia o con los millennials que no tienen nada que ver... Si nos damos cuenta de que hay una variedad de estilos y verdaderos artistas y vamos poco a poco, se cuidará este movimiento.

¿Cree que conseguirá llegar al público que todavía no le conoce?

Sí, a final de año le sonará mi nombre a un grueso de la población. No digo a todos porque no salgo tanto en la tele... pero a la mayoría, sí.