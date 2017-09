Así es la fibromialgia, la enfermedad que ha apartado a Lady Gaga de los escenarios

Esta semana se ha dado a conocer que la cantante Lady Gaga padece fibromialgia, una enfermedad que le ha hecho apartarse un tiempo de los escenarios e incluso cancelar conciertos por "dolores intensos".

La artista ha asegurado en sus redes sociales que hace pública su dolencia para "ayudar a dar a conocer" más la fibromialgia y apoyar su investigación.

La fibromialgia es, según el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (NIH) "un trastorno que causa dolores musculares y fatiga".

Las personas que padecen la dolencia, de las que se desconocen sus causas -aunque los expertos aseguran que puede guardar relación con acontecimientos estresantes o lesiones recurrentes- tienen dolores crónicos que les impiden dormir bien, sensación de entumecimiento en las extremidades o dificultad para concentrarse.

La fibromialgia afecta a entre el 3 y el 5% de la población mundial, y son 7 veces más mujeres que hombres. Su tratamiento es complicado y suele derivarse a reumatología, donde se receta a los pacientes medicamentos para aliviar el dolor, así como una actividad física saludable.

Thought ice helped #Fibromyalgia. I was wrong & making it worse. Warm/Heat is better. Electric Heated Blanket, Infrared Sauna, Epsom Baths.