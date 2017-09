El Gobierno asume el control financiero de la Generalitat y esta le acusa de aplicar el artículo 155 "por la puerta de atrás"

Hasta aquí el minuto a minuto sobre la primera jornada de campaña electoral en Cataluña. ¡Muchas gracias por leernos!

La réplica de Junqueras a Montoro.

El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado este viernes de que "intervenir las cuentas del Govern es una manera encubierta de liquidar las instituciones del país y una manera encubierta de aplicar el artículo 155 de la Constitución".

Resumen: ¿Qué ha pasado hoy en Cataluña?



- Ultimátum del Gobierno a la Generalitat. Montoro ha anunciado nuevas medidas para comprobar que no se destina dinero público al 1-O. El Ejecutivo, en concreto, ha ofrecido 48 horas a Puigdemont para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que garantice que ni un solo euro de los presupuestos irá destinado al referéndum. Así es como el Gobierno ha aprobado un mecanismo "novedoso" de control de pagos para Cataluña después de que el jueves Junqueras anunciara que durante el plazo de 15 días no pasarán más informes a Hacienda.



- El Gobierno ordena a los bancos denunciar operaciones vinculadas al referéndum. El Consejo de Ministros acordó pedir a las entidades bancarias que no colaboren con el 1-O y denuncien ante la Fiscalía cualquier posible desembolso a actividades ilegales.



- La Fiscalía envía las primeras citaciones a los alcaldes. El fiscal general Maza ha dado instrucciones a los fiscales pertinentes para que procedan a la citación en calidad de investigados de los alcaldes que apoyan el procés. De momento han sido 6, entre los que se encuentra el alcalde de Reus, el primero de Tarragona. Está llamado a declarar el 21 de septiembre.



- Carta a Rajoy y al rey para negociar. Puigdemont, Junqueras y Ada Colau instarán a Rajoy y al rey Felipe VI a negociar sobre la celebración del 1-O, según han explicado en una carta abierta publicada en el diario Financial Times. "Queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español", se puede leer.



- Rajoy advierte al Govern. "Se lo hemos dicho, están cometiendo un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar", ha dicho en la Junta catalana el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.



- Nuevos registros de la Guardia Civil, que ya ha requisado 100.000 carteles. Agentes de la Guardia Civil han registrado diferentes imprentas del área metropolitana de Barcelona: Artyplan, situada en Sant Feliu de Llobregat y Marc Martí, en L'Hospitalet de Llobregat. Rajoy ha asegurado que en total, los agentes han intervenido 100.000 carteles relacionados con publicidad del referéndum.

Puigdemont responde a Rajoy y utiliza la baza del terrorismo

La respuesta del líder del Govern no se ha hecho esperar. Horas después de la intervención del presidente del Gobierno en la Junta de la Directiva catalana, donde ha asegurado con un discurso contundente que el referéndum no se va a producir, Puigdemont se ha dirigido a Rajoy y ha aprovechado para criticar las actuaciones del Estado que tratan de frenar el 1-O. "Para el Estado español, no parece que la principal amenaza sea el terrorismo o la seguridad; son las urnas, las papeletas. Somos todos nosotros, que nos tachan de golpistas y somos prioritarios". Y ha añadido: "¿Dónde estaban este verano cuando los necesitaba en el Aeropuerto cuando la gente perdía aviones?".

La Guardia Civil requisa 100.000 carteles del 1-O.

Agentes de la Guardia Civil intervienen publicidad relacionada con el referéndum. Según Mariano Rajoy, han sido 100.000 los carteles requisados.



El TSJC deliberará el lunes sobre la querella contra los alcaldes

La sala de admisiones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reanudará el lunes la reunión para para decidir si investiga la querella de la Fiscalía contra los líderes de las asociaciones municipalistas independentistas Neus Lloveras y Miguel Buch.

Artur Mas reta a Rajoy.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha dado a entender este viernes que la policía catalana no se empleará a fondo para impedir el 1-O y ha retado al Gobierno a decir cómo piensan impedirlo: "¿Qué harán, una escabechina?".

Cambio de pregunta.

El ultimátum de Montoro a la Generalitat (la intervención de las cuentas en un plazo de 48 horas) ha cambiado los planes del PDeCAT, que, a pesar de que para el próximo Pleno del Congreso había registrado una pregunta al titular de Fomento, ahora ha decidido dirigir esa cuestión al titular de la cartera de Hacienda aprovechando el anuncio de este viernes. "¿Es por la vía de la intervención de las cuentas de la Generalitat que el Gobierno piensa dar respuesta política a las demandas de Cataluña?", será la pregunta que deba contestar Montoro.

El fundador de Wikileaks retoma el debate

Julian Assange, el tuitero más activo en lo que a independentismo se refiere, vuelve a las andadas: "Pido a todos que apoyen el derecho de determinación de Cataluña. A España no se le puede permitir normalizar los actos represivos para detener la votación".



I ask everyone to support Catalonia's right to self-determination. Spain cannot be permitted to normalize repressive acts to stop the vote. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 15 de septiembre de 2017

Ya no estamos sólo frente a una cuestión catalana: se trata de la salud democrática en España, libertad de expresión y derechos civiles. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 15 de septiembre de 2017

La Generalitat califica de "ilegal" que el Gobierno asuma el control de los gastos

El Govern entiende que la decisión adoptada por el Gobierno de asumir el control de los gastos de los servicios básicos de Cataluña es "ilegal", porque no tiene "amparo legal", dado que el Gobierno central usa la ley de estabilidad presupuestaria para aplicar "por la puerta de atrás el artículo 155 de la Constitución".



Este artículo de la Constitución es el que precisa que el Estado, tras una serie de trámites y con el aval del Senado, puede "adoptar las medidas necesarias para obligar" a una comunidad al "cumplimiento forzoso" de una serie de obligaciones, es decir, que puede intervenirla en la práctica. El secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, ha asegurado que no pueden aún aventurar las consecuencias de este acuerdo, porque todavía no dispone de su literalidad, pero ha acusado al Ejecutivo central de "saltarse su ley para intentar parar la democracia".

No habrá referéndum, lo digo con serenidad y con firmeza. No subestimen la fuerza de la ley y de la democracia española #CatalunyaEsEspaña pic.twitter.com/LBuNJJVbJA — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 15 de septiembre de 2017

Andre Abel: "Estamos y estaremos al lado del pueblo catalán y de la lucha por sus derechos. A partir del 1-O todo será posible" #prenpartit

Andre Abel: "Estem i estarem al costat del poble català i de la lluita pels seus drets. A partir de l'1-O tot serà possible" #prenpartit pic.twitter.com/ADfOx4mBZE — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 15 de septiembre de 2017

Más apoyos al acto del domingo

Ganemos Madrid, la plataforma municipalista que junto a Podemos formó Ahora Madrid, ha apoyado explícitamente el acto a favor del referéndum independentista llamado En Madrid por el Derecho a Decidir.

Albiol, contra Puigdemont.

El líder del PP catalán ha enviado un mensaje al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al vicepresidente del Parlament, Oriol Junqueras. "Quien apuesta contra España acaba perdiendo la partida", ha dicho en la Junta catalana.

Ponentes en el acto de Madrid.

Joan Tardá, portavoz de ERC, el cantautor Lluís Llach o la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra serán algunos de los ponentes que participarán en el acto a favor de la consulta catalana que se celebrará el domingo en el Teatro del Barrio. Será a las 12.00 horas, pero finalmente en un lugar privado, después de que el juez ratificara este viernes su negativa a que un evento pro 1-O tuviera lugar en edificios municipales, pese a las alegaciones del Ayuntamiento.

Réplica del Govern al Ejecutivo

La Generalitat considera que la decisión del Gobierno de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Cataluña supone que el Ejecutivo "ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás" y ha anunciado una "batalla jurídica" en el Estado y también en la UE contra esta medida, en palabras del secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès.

Recordamos

El Gobierno ha pedido este viernes a los bancos que denuncien operaciones vinculadas al referéndum para asegurarse así de que ni un solo euro de la Generalitat se destina a pagar gastos vinculados al referéndum.

Termina la intervención de Rajoy.

(FOTO: EFE).



"Los ciudadanos no tienen por qué pagar los errores de la Generalitat"

El presidente del Gobierno continúa su discurso en la Junta catalana: "Nos van a obligar a a hacer a lo que no queremos llegar [...] Los ciudadanos no tienen por qué pagar los errores de la Generalitat".

▶️ @MarianoRajoy: "Los ciudadanos no tienen por qué pagar los errores de la Generalitat" pic.twitter.com/dnfbVN27lh — Partido Popular (@PPopular) 15 de septiembre de 2017

Rajoy recuerda:

"Si en 48 horas no hay un compromiso de cumplimiento de la ley, a partir de ahora los pagos a la Generalitat los hará el Gobierno de España", dice en la Junta catalana. Lo hará para garantizar que se cumple una ley decisiva para la recuperación económica de España [no gastar lo que no tienen], para garantizar que no se invierte un solo euro en actividades ilegales y para garantizar que los servicios públicos funcionen". (Los asistentes rompen en aplausos).

El presidente felicita a la Guardia Civil.

Rajoy asegura que la Guardia Civil ha requisado más de 100.000 de carteles de campaña referentes al 1-O. "Lo han hecho en defensa de la ley, de la Constitución y de los ciudadanos, como es su obligación".

Rajoy, en Cataluña:

"Lo que pasa en España lo deciden todos los españoles. Es el ABC de la democracia".

Cospedal pide salir a la calle.

María Dolores de Cospedal ha intervenido primero en la Junta Directiva, donde ha asegurado no fallar ni "a los catalanes, ni a los españoles, ni a la democracia, ni a la historia". En esa breve comparecencia, ha llamado a salir a la calle frente al independentismo y ha avisado de que el Gobierno central ganará porque tiene la razón y la ley de su parte. "Salid a la calle y decidles que somos mucho más fuertes, que la bravuconería separatista va a acabar más pronto que tarde bajando los brazos".



▶️ @mdCospedal: "No vamos a fallar a los catalanes, a los españoles, a la democracia y a nuestra historia" 🇪🇸 pic.twitter.com/HZRgREFYDF — Partido Popular (@PPopular) 15 de septiembre de 2017

Rajoy llega a Cataluña.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viaja por primera vez a Cataluña desde la suspensión del referéndum independentista por el Tribunal Constitucional.

El acto de Madrid se celebrará en Lavapiés.

El acto en apoyo al referéndum se celebrará finalmente el domingo en el Teatro del Barrio, en la calle Zurita del madrileño barrio de Lavapiés. Será a las 12.00 horas. El juez ratificó este viernes su decisión de suspender el acto en un edificio municipal, a pesar de las alegaciones del Ayuntamiento de Madrid.

¿Qué pide el partido de Colau y sus socios ante el 1-O? ¿Quiénes son y cómo imagen el día después?

Los comunes llamarán a participar en el 1-O, pero no apostarán en público por ninguna opción. El partido no es independentista, aunque sí hay cargos que apuestan por una Cataluña independiente. ¿Qué es realmente Catalunya en Comú? ¿Qué relación tiene con Podemos? ¿El resultado refleja una fractura interna? ¿Cómo se imaginan los comunes el día después del 1-O? Todas las claves, en el siguiente enlace.

Simpatizantes independentistas protestan contra los agentes durante los registros de la Guardia Civil, que han concluido sobre las 17.30 horas.







Borrell, contra Junqueras

"Seguir apelando al derecho internacional es una muestra más de su nivel de cinismo político que lo descalifica como interlocutor y como una persona dotada de una mínima honestidad intelectual", ha sostenido este viernes el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell en alusión a la postura de Junqueras, quien ha apelado al derecho internacional para la celebración del referéndum.

Debate aplazado por la ausencia de Santamaría

El Gobierno ha solicitado al Congreso de los Diputados el aplazamiento del debate de dos interpelaciones de En Comú Podem y el PDeCAT relacionadas con el desafío soberanista en Cataluña ante la ausencia en el pleno del miércoles de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Finalizan los registros.

Los agentes de la Guardia Civil que empezaron a registrar las imprentas de Sant Feliu y L'Hospitalet desde las 13.00 horas han concluido un par de horas después.

Nos vemos el domingo a las 12h en el Teatro del Barrio (Lavapiés).

Por el derecho de autodeterminación y la libertad de expresión #1O pic.twitter.com/0Z11s44sJo — Moratalaz, D-14. (@DistritoCatorce) 15 de septiembre de 2017

Respuesta del juez al Ayuntamiento de Madrid por el acto pro 1-O

El juez José Yusty Bastarrache, que suspendió hace unos días cautelarmente la celebración de un acto a favor del referéndum en Cataluña en un edificio municipal, mantiene su negativa a pesar de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Madrid.

Suspendido un acto de la CUP

La policía ha interrumpido en Vitoria un acto de la portavoz de la CUP en el Parlamento catalán, Anna Gabriel, después de que un juez lo considerara ilegal en cumplimiento de la resolución del Constitucional sobre el referéndum de Cataluña.

Nuevos registros.

Agentes de la Guardia Civil están registrando desde las 13 horas de este viernes dos imprentas del área metropolitana de Barcelona: Artyplan, situada en Sant Feliu de Llobregat, y Marc Martí, situada en L'Hospitalet de Llobregat, en busca de material relacionado con el 1-O.

El Gobierno pide a los bancos que denuncien los movimientos vinculados al referéndum.

De acuerdo con esta medida, aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ante la consulta del 1-O, las entidades bancarias deberán comunicar al Ministerio Fiscal los pagos o las transferencias que tengan relación con el procés.

Catalunya en Comú dice sí a favor de la movilización del 1-O.

El 60% de los inscritos en el censo del partido que lideran Ada Colau y Xavier Domènech han votado a favor de que el partido participe en el referéndum. En concreto, se registraron 2.053 síes y 1.404 noes.

Cruce de declaraciones entre Iceta y Maza.

"Las abducciones se producen cuando un extraterrestre secuestra a una persona", ha dicho Miquel Iceta, primer secretario del PSC, a José Manuel Maza, fiscal general, en alusión a la frase en la que este último decía textualmente que los catalanes estaban abducidos por la Generalitat. En declaraciones a los periodistas, el socialista se ha mostrado también confiado en que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "se mantendrá dentro de la legalidad" después de que anunciara el jueves un acuerdo entre el consistorio y el Govern para que se pueda participar en Barcelona el 1-O.

Guindos insiste en el "enorme" coste económico del independentismo

"Cualquier tipo de veleidad independentista, que no va a ocurrir, no se va a concretar, tendría un coste enorme desde el punto de vista de la prosperidad económica para la sociedad catalana y, por lo tanto, el Gobierno español no va a dejar que eso ocurra", dijo el titular de la cartera de Economía en los márgenes de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) que se celebra en Estonia.

Puigdemont ha pedido recusar a cuatro magistrados del TSJC.

En concreto, a Jesús María Barrientos (el presidente), José Francisco Valls, Carlos Ramos y Mercedes Armas. Esta última es la instructora de la causa que afecta al president de la Generalitat y al resto del Gobierno catalán tras la querella de la fiscalía. Esta petición se plantea después de que este tribunal admitiera a trámite el viernes de la semana pasada una querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña contra Puigdemont y Turull por firmar el decreto de convocatoria del referéndum.

Lío en Madrid.

El acto pro 1-O que se iba a celebrar en un edificio municipal de la capital (en las naves del Matadero) colea a día de hoy. Si bien un juzgado lo suspendió de forma cautelar hace unos días, el Ayuntamiento de madrid considera ahora que ese auto vulnera "los valores y principios constitucionales" y derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica de los convocantes.

Mecanismo de control.

Un día después de que Junqueras anunciara que la Generalitat no va a enviar más informes de gastos a Hacienda —una medida de control para evitar la celebración del referéndum con dinero público—, Montoro ha hecho pública este viernes la respuesta del Ejecutivo a ese desafío. Así, el Gobierno asumirá el pago de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios sociales a cuenta del sistema de financiación económica debido a "la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Govern.

Primeras citaciones.

El fiscal José Manuel Maza ha citado ya a los primeros seis alcaldes, entre ellos el de Reus, Carles Pellicer (PDeCat), que es miembro de la diputación, pero no aforado. Está citado a declarar el próximo 21 de septiembre. Se trata del primero de Tarragona en recibir la citación del fiscal.



También el alcalde de Tortosa y diputado en el Congreso por PDeCat, Ferrán Bel, y los alcaldes de Mollerusa ( Marc Solsona), Seu d'Urgell (Albert Batalla), Valls (Albert Batet) y Vilanova i la Geltrú (Neus Lloveras). Cinco de ellos son aforados: cuatro de ellos como diputados autonómicos y uno nacional.



Ultimátum del Gobierno, citación de la Fiscalía a los primeros alcaldes y carta abierta de Junqueras, Colau y Puigdemont a Mariano Rajoy... La jornada de este viernes ha empezado movidita en lo que a independentismo catalán se refiere, tan solo unas horas después del arranque de campaña electoral. Desde 20minutos.este contamos minuto a minuto lo que sucede en este día. Bienvenidos. ¡Empezamos!