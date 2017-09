PSOE de Murcia denuncia el "maltrato" a los manifestantes y exige a Ballesta explicaciones

"No vamos a tolerar que se agreda a los vecinos de Murcia que llevan 30 años reclamando lo que es justo para sus barrios y para el municipio. No vamos a permitir que se les humille y se les maltrate y, de ningún modo, vamos a tolerar que se haga uso de la fuerza hiriendo a quienes defienden aquello que el PP prometió y que nunca llega: un trazado de ferrocarril soterrado", ha indicado la portavoz socialista, Susana Hernández.

Hernández se ha dirigido inmediatamente al alcalde de Murcia, José Ballesta, para pedirle explicaciones sobre este "maltrato a los vecinos de Murcia" y para exigirle que reclame a la Delegación de Gobierno que las manifestaciones, de ser disueltas, "sea pacíficamente y no usando la fuerza de una forma desproporcionada fuera de toda lógica".

"Este trato a los vecinos de las vías contrasta con el que han recibido este mismo jueves por la mañana por parte del ministro de Fomento, que no se ha dignado a acercarse a la zona y hablar con ellos a pesar de haberse comprometido a ello. Finalmente, no sólo no fueron recibidos por el ministro, "sino que además han sido agredidos por defender junto a las vías la llegada del AVE soterrado", ha añadido la edil, quien ha lamentado que "el PP se dedique, no sólo a incumplir compromisos, sino también a amedrentar a aquellos que exigen el cumplimiento de lo acordado".

"Exigimos una explicación y una rectificación pública. Este tipo de acciones de coacción y agresión no acabarán con las manifestaciones y las demandas de los vecinos de Murcia pero dejan en entredicho el buen hacer democrático del que los gobiernos local, regional y nacional deberían hacer gala", concluye.

