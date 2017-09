PSOE, XSP e IU 'forzarán' en el Pleno el pedir un listado de bienes de la Iglesia registrados 'inapropiadamente'

Los Grupos Municipales de PSOE, Xixón Sí Puede (XsP) e IU en el Ayuntamiento de Gijón llevarán al próximo Pleno una iniciativa conjunta para solicitar al Registro de la Propiedad el listado de los bienes inmatriculados de la Iglesia en el concejo, es decir, aquellos que consideran que fueron registrados por un procedimiento no adecuado, o incluso sin conocimiento de sus verdaderos titulares, según ellos,

Así lo han señalado en rueda de prensa acompañados de un portavoz del Grupo de Inmatriculados de Asturias, José María Rosell, quien ha explicado que una ley de 1946 equipara a los obispos con registradores de la propiedad, por lo que no necesitaban justificar la titularidad para decir que algo era suyo, una capacidad que se amplió bajo Gobierno de José María Aznar, pero que se derogó en 2015 por sentencia. No obstante, no se declaró la anterior ley anticonstitucional.

A este respecto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha visto necesario hacer una revisión

de bienes entre 1998 y 2015, fecha en la que por sentencia del Tribunal Europeo se anula el procedimiento.

Ha incidido, en este sentido, en que se quiere saber si en Gijón hay bienes registrados a nombre de la Iglesia por procedimientos no adecuados o con desconocimiento de sus verdaderos titulares, para que puedan ser devueltos a sus legítimos dueños.

Ha recalcado, asimismo, que el respeto a las creencias religiosas es "perfectamente compatible" con la defensa del patrimonio público. Se trata, a su modo de ver, de "corregirlo que se hizo mal", ha remarcado.

Y aunque la iniciativa saldrá adelante porque los tres grupos suman mayoría en el Pleno, ha mostrado su deseo a que se sumen más apoyos. Ha explicado, asimismo, que en el Ayuntamiento de Oviedo se aprobó una iniciativa hace dos meses en este sentido y en otros lugares hay intención de avanzar en la misma línea.

DEFENSA DE LO PÚBLICO

"Nada que ver con combatir la creencia de nadie sino la defensa del interés público", ha insistido. Ha remarcado, también, que la Iglesia no está obligada a hacer públicos sus bienes, pero el Ayuntamiento sí puede pedir la información.Mario

En cuanto a XsP, su portavoz, Mario Suárez, ha dicho apoyar la iniciativa no solo por defender una visión laica en su grupo municipal, sino defender el patrimonio de la ciudad. Algo parecido, según él, al "caos" descubierto en el caso de las parcelas municipales y que hizo que el Ayuntamiento empezara a recuperar aquellas de las que se habían apropiado terceros. Ha recordado, además, que el Ayuntamiento se escudó en argumentos legales cuando se propuso cobrar el IBI a la Iglesia.

Por IU, la edil Ana Castaño ha destacado que si bien la proposición va a ser aprobada al contar con mayoría suficiente, tiene dudas de la celeridad del Gobierno local en cumplir este compromiso plenario.

Rosell, por su lado, ha sostenido que ha habido infinidad de bienes que no estaban registrados de los que se ha ido apropiando la Iglesia. Ha citado el ejemplo de Navarra, donde se han contabilizado más de 2.000 y pico bienes inmatriculados, algunos de ellos frontones, casas del cura, plazas, un kiosco de la música y ermitas de todo tipo, cosas que se ha construido en pueblos con dinero de sus habitantes, según él.

Y aunque la Iglesia se niega a dar cifras al respecto, ha apuntado que se cifró en su día en entre 30.000 y 40.000. Es por ello, que el colectivo al que representa inició una campaña para conocer estos bienes, y en el caso apropiación 'indebida', establecer mecanismos generales de devolución. La iniciativa, además, se ha presentado también en la Junta General del Principado de Asturias.

