Carcedo convocará a los grupos a finales de mes para lograr una "única voz" en materia de financiación

Carcedo, en contestación al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, ha dicho que el objetivo de la reunión es recabar la opinión de todos y buscar consensos para tener una "única voz" en esta materia. También quiere potenciar la "fluidez" para que todos estén informados de los avances que puedan producirse.

Sobre la mesa ya existe un informe de expertos sobre financiación autonómica, recientemente elaborado y que cuenta con distintos votos particulares. Carcedo, que ha negado discrepancias con el representante designado por el Principado, Roberto Fernández Llera, ha señalado que es un documento técnico que deja muchas cosas abiertas y que es un buen instrumento para el "análisis" y la "reflexión".

No obstante, la dirigente asturiana ha reconocido que hay aspectos en el documento que no le gustan, como la posibilidad de incluir el principio de ordinalidad, aquel que garantiza que las comunidades que más aportan al sistema no reciban menos que las que ingresan recursos.

En cualquier caso, Carcedo ha explicado que el debate ni siquiera ha comenzado y que es un tema "complejo" en el que ni siquiera los expertos se han puesto de acuerdo. Llamazares, por su parte, se ha mostrado preocupado por el documento de los expertos, y ha dicho que la inclusión de la ordinalidad es "una mala noticia para Asturias".

Consulta aquí más noticias de Asturias.