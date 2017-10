Imágenes pixeladas para evitar la filtración de 'spoilers', así trabajan los actores de doblaje

Es difícil imaginar a Batman conduciendo el autobús de los Simpsons, a Jennifer Lawrence en la casa de Padre de familia, o al mismísimo Bran Stark de Juego de tronos anunciando la programación de la cadena Discovery Max, pero ocurre. Todos los días sus voces entran en nuestras casas, detrás de las caras de cientos de personajes diferentes, y hacen su magia para que no nos percatemos de que ya les habíamos oído antes.

Imágenes 1 Foto

En una pequeña habitación, con tan sólo un micrófono, un guion y una pantalla, los actores de doblaje se meten cada día en una piel distinta, solo con ver durante segundos unas imágenes: “por las mañanas eres un asesino y por las tardes un dibujo animado, nunca se sabe”. De esta forma, acercan a millones de personas películas y series que han marcado décadas, y que de otra forma nunca hubieran podido disfrutar.

Claudio Serrano es uno de los rostros más conocidos en el mundo del doblaje. Es la característica voz rota de Batman (en todas sus producciones, incluida la animación) uno de esos personajes que llega a todas las generaciones. Reconoce que para conseguirla tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor: “Cada película me deja mudo un par de días o tres”.

Ha sido Christian Bale, Ben Affleck, Otto en Los Simpsons, el doctor Derek Shepherd en Anatomía de Grey, Desmond Hume en Lost, entre muchos otros, y ahora comparte reparto, cada vez más frecuentemente, con actores famosos sin experiencia en doblaje. “Nosotros no somos importantes para promocionar una película, pero si en lugar de hacerlo yo lo hace un star talent tiene más repercusión. La calidad del doblaje varía, pero es el cliente el que paga y decide”.

Es bastante complicado vivir únicamente del doblaje

Trabaja cada día con los jóvenes que quieren entrar en este mundo, ya que es profesor de Enseñanza Artística de Doblaje y de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Asegura a sus alumnos que esta profesión "es un maratón" ya que el ritmo de trabajo es trepidante. y que "lo difícil es mantenerse, y llegar a vivir únicamente del doblaje”.

Claudio cuenta que la situación que les llevó a la huelga se ha estabilizado, "pero debería mejorar". El parón en esta profesión tuvo una gran repercusión, ya que muchas series se vieron obligadas a parar sus emisiones en castellano o cambiar las voces de sus personajes, algo que siempre molesta al espectador. “No estaría mal que cada actor de imagen tuviera siempre su mismo actor de doblaje”, confiesa Claudio, “pero es algo que decide siempre el cliente, él puede quitarte de un plumazo y ya está, adiós muy buenas”.

Un trabajo que pasa desapercibido

“Si estás viendo la película y no te das cuenta de que lo que están diciendo sus labios no es lo mismo que estás escuchando, es que nuestro trabajo está muy bien hecho”, afirma Adelaida López, una actriz que lleva desde los 19 años prestando su voz a personajes femeninos como la protagonista de Sailor Moon o Meg Griffin en Padre de familia.

El esfuerzo de estos actores pasa desapercibido cuando todo sale bien, pero es duramente desaprobado cuando algo falla. “La gente que critica el doblaje, yo creo que es por ignorancia, por no haber visto realmente lo que es nuestro trabajo. Está infravalorado y es una rama de la interpretación como cualquier otra”, defiende. Adelaida ha tenido que enfrentarse a las críticas de la propia actriz a la que pone su voz, la oscarizada Jennifer Lawrence, quien se mostró públicamente muy sorprendida con su doblaje al castellano, y declaró en televisión que la voz de Adelaida “no se parecía en nada a la suya”.

Quien critica al doblaje es por ignorancia, por no haber visto lo que es nuestro trabajo

“A mí me afectó muchísimo, porque creo que Los juegos del hambre era un trabajo muy bien hecho. Profesionalmente también me afectó porque su siguiente película no la hice yo. La perdí y eso pues pica un poco, pero la siguiente ya la volví a hacer yo", explica Adelaida, a quien podemos escuchar en la recién estrenada Madre. “Entiendo que siempre sorprende verte hablando con otra voz y en otro idioma. Pero si van a criticar nuestro trabajo, mejor que lo hagan en privado".

La actriz ha interpretado a personajes femeninos poderosos como Piper Halliwell en Embrujadas o Yara Greyjoy en Juego de tronos, pero reconoce que quizá los masculinos “tengan mayor enjundia”. “Veo cosas muy interesantes en mujeres, pero quizá en menor volumen porque no son tan comerciales”, apunta.

También se ha enfrentado al reto de doblar a personajes de videojuegos, algo que asegura "es totalmente diferente", pues en lugar de ver la imagen y el acting de su personaje, solo se les muestra una onda de sonido que tienen que seguir y repetir lo más parecido posible, sin ver el resultado final.

¿Cómo se dobla Juego de tronos?

Una película de estreno suele estar lista en un mes o mes y medio, después de que se traduzca el guion, se adapten las expresiones al castellano y a los labios del personaje, se doble y se realice la posproducción. “Hay matices que cambian porque para nosotros sería incomprensible el sentido del humor de un islandés, por ejemplo”, cuenta Claudio.

Pero una dificultad añadida se está incorporando a la labor de los actores por culpa de la obsesión con la filtración de spoilers en los filmes o series de mayor éxito. En producciones como Juego de tronos, se trabaja con imágenes traslúcidas en mal estado, manipuladas para que su difusión sea inútil, según cuenta Álvaro Reina, el actor que dobla a Bran Stark en la mediática serie.

“Se ven como en una nebulosa, en blanco y negro, con letras pasando. Eso te hace estar más alerta todavía, porque como tienes menos información en pantalla tienes que estar más atento a lo que puedas pillar, y también escuchar mucho al original”, explica. Adelaida, su compañera en la serie admite que “realmente es mucho mejor cuando lo ves, porque te vas con el personaje. Cuando no, pues tienes que hacer lo que puedes, pero nunca va a ser el 100%. Parece que es más importante que no se filtren las cosas…”

Nunca va a ser el 100%, pero parece que es más importante que no se filtren las cosas

Además, el tiempo de espera entre el estreno del capítulo original y el doblado cada vez es más reducido, “el objetivo es ir a la par que EE UU”, dice Álvaro Reina, “se trabaja con mucha prisa, pero no necesariamente por ser un producto exprés significa que vaya a ser de peor calidad. Precisamente son las joyas de la corona, las series importantes, y a esas se les pone mucho cariño”.

Este actor, también conocido locutor de radio, mantiene que la clave para hacer creíble el doblaje es "identificar lo que ha hecho el actor original y tratar de meterte en las emociones en las que él está, sabiendo que nunca va a ser completamente igual, porque él lo ha preparado con mucho tiempo y lo ha creado, pero el plano emocional es el importante, más allá de lograr una sincronía que cuadre perfecta con los labios", algo que tienen que lograr visualizando unas pocas veces la secuencia antes de comenzar a grabarla.

Sin embargo, doblar a un dibujo animado es distinto porque "se salta las normas de la realidad". Álvaro, Gilthunder en Los siete pecados capitales, explica que un dibujo permite crear más y que el actor ponga más de sí mismo,"la imagen de una persona funciona como funciona y ahí no puedes hacer 'trampa', porque se nota. A un dibujo le vale casi todo", detalla, aunque admite que la dificultad aumenta si se trata de un anime, pues el tono en japonés "no tiene nada que ver con el castellano". Confiesa que prefiere el "reto" de doblar a una persona real y hacer esa magia en la que "parece que eres tú el que habla".