Puigdemont esquiva el cierre de la web del 1-O abriendo dos nuevos dominios en el extrajero

La Guardia Civil ha cerrado este jueves por orden judicial la web oficial del referéndum de independencia convocado para el próximo 1 de octubre en Cataluña, aunque poco después el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difundido dos nuevos dominios para acceder a la página

Según han informado fuentes cercanas al caso, agentes de la Guardia Civil se han personado en la empresa CD Mon de Malgrat de Mar (Barcelona), que gestionaba el servidor de la web del referéndum, y han entregado un mandamiento judicial de cierre de la misma, orden que la compañía ha cumplido.

Pasadas las 19.00 horas, la web referéndum.cat, que informaba de la consulta de independencia suspendida por el Tribunal Constitucional, ha dejado de funcionar. Sin embargo, casi simultáneamente, la Generalitat ha puesto en marcha dos nuevos enlaces que replican la página web cerrada.

Ante el cierre de la página, la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido inmediata. A través de su cuenta oficial de Twitter ha compartido enlaces a réplicas de la web original. Aunque ha sido la organización de la izquierda independentista Alerta Solidària, próxima a la CUP, la encargada de llevar a cabo las réplicas, Puigdemont ha asumido la autoría de las páginas en una entrevista en TV3 . "Pueden hacer caer una web, pero, si se ha previsto que puede pasar, pues automáticamente pones otra en marcha", ha comentado después de tildar de "método del siglo XIX" la actuación del gobierno.

Las réplicas tienen el mismo formato y la misma información que la que ha dejado de estar operativa. Incluye, en concreto, toda la normativa relativa al referéndum suspendida por el Tribunal Constitucional, además del spot que promueve la consulta. Todo ello alojado en una web en el extrajero.

El fundador de Wikileaks Julian Assange, que hace unos días mantenía una discusión con el escritor Arturo Pérez-Reverte sobre el referéndum en Cataluña, ha asegurado a través de su perfil de Twitter que se alegra de "ayudar" a mantener online la web del referéndum.

We have a lot of experience stopping abusive censorship. I am happy to help protect the publishing rights of #Catalonia's referendum website