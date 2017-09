El PAR ve a un presidente "triste", preocupado por las cuestiones internas del PSOE y a un Gobierno más débil

En rueda de prensa, tras pronunciar Lambán ante el pleno de las Cortes el discurso que ha abierto el Debate sobre el estado de la Comunidad, Arturo Aliaga ha esgrimido que el presidente "ha pasado por encima" de la situación que vive Aragón en 2017 y "no sabemos con qué apoyos políticos cuenta, propios y ajenos" por lo que "me voy más preocupado de lo que he venido".

El portavoz del PAR ha comentado que si bien el jefe del Ejecutivo aragonés "ha anunciado que traería el techo de gasto, tendremos que ser otra vez los grupos con responsabilidad los que demos el paso de apoyarlo para que Aragón tenga Presupuesto" y posteriormente hacer lo mismo con las cuentas de la Comunidad para 2018, ha añadido.

"Esperemos que mañana nos despeje alguna duda porque el presidente no estaba hoy pensando en el Debate del estado de la Comunidad, sino en otras cosas", en el debate interno de su partido, a cuyas primarias él se presenta para ser reelegido secretario general en Aragón, para apuntar que "a la inestabilidad manifiesta que se transmitía anteriormente porque se dependía de los acuerdos con Podemos e IU, ahora se ha añadido otro factor que no sabemos cómo va a terminar y eso pesa en el debate".

Ha agregado que Lambán ha anunciado una serie de cuestiones "como si fuera un debate de investidura de su proyecto político para su partido", pero Aliaga ha echado en falta que el presidente haya analizado "uno a uno los temas de Aragón, la situación de pobreza, la pérdida de ritmo en el crecimiento".

A su entender, "la situación económica y general de Aragón precisan de que el Gobierno esté fuerte", no "pendiente en cada votación de si tiene apoyos parciales de la izquierda", para comentar, sobre algunas de las medidas aludidas por Lambán, como el plan de empleo joven, que "precisan de un presupuesto".

Por eso, ha manifestado que "habrá que hacer un ejercicio de realismo" y para "las cuestiones claves de la Comunidad, quizá abrir el arco" y promover "la unidad de las fuerzas políticas aragonesas para acometer los problemas, sin vaivenes presupuestarios", en vez de tardar cinco meses en aprobar las cuentas autonómicas, como ha ocurrido este año, ha apostillado.

