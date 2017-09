Feijóo pone en duda que Pontón y Villares acaten la ley y espera que el juez "no vuelva" a dictar sentencia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a la portavoz del BNG, Ana Pontón, y a su homólogo de En Marea, Luís Villares, a aclarar si consideran que se deben cumplir las leyes, después de que ambos participasen en los actos de la Diada, donde se reivindicó el referéndum catalán del 1 de octubre. Del magistrado en excedencia ha añadido que espera que "no vuelva a dictar una sentencia en Galicia".

La primera que sufrió las críticas del presidente en la sesión de control del Parlamento ha sido Pontón, en el marco de un debate sobre el Pazo de Meirás. Feijóo se erigió en garante del cumplimiento de la ley y reivindicó que en Galicia, tanto los que "acepten" la democracia como los que "no", tienen la "garantía" de que hay "un Gobierno constitucional y democrático" que

obligará a ajustarse a las normas.

El presidente gallego ha disertado sobre el papel del Estado de Derecho y ha incidido en la importancia de acatar la ley. "¿Usted comparte que hay que respetar la ley? ¿Lo comparte?", ha instado a aclarar a Pontón, a la que ha recordado que "todos los gallegos" pudieron verla en Barcelona "yendo a pedir que se incumplan las leyes".

"Yo estoy a favor de cumplir las leyes y usted de que se incumplan. Es una gran diferencia", ha continuado el mandatario autonómico, al que Pontón había urgido a actuar para recuperar el Pazo de Meirás y quien, muy crítica con una Transición que dio lugar a un régimen "corrupto" que mantuvo "intactas las élites sociales y económicas del franquismo", ha proclamado que "Franco murió, pero el franquismo sigue vivo".

Enfrente, Feijóo ha proclamado que no acepta "lecciones de democracia" del BNG, un partido que "no acepta" la Constitución y el Estatuto, al tiempo que ha reivindicado otra "diferencia" con la nacionalista: "Para ustedes la Transición fue calamitosa y para nosotros, ejemplar". Gracias a ella, ha añadido que se puede debatir sobre el Pazo de Meirás en O Hórreo.

"Y como usted defiende el disparate del Parlament, yo le digo que la señora Pontón y la familia Franco cumplirán la ley mientras que yo sea presidente", ha atacado de nuevo el presidente gallego a la nacionalista, quien ha planteado que una comisión de expertos intente acreditar "vicios ocultos" en la adquisición del Pazo de Meirás para recuperarlo gratis.

A Feijóo le ha replicado Pontón, ya finalizado el debate, que el BNG sí que no acepta "lecciones de democracia" del PP, un partido investigado "por corrupción".

"QUE NO VUELVA A DICTAR UNA SENTENCIA"

Más duro fue el presidente con Villares, magistrado en excedencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Éste, quien también participó en los actos de la Diada en Cataluña, había, además, afeado que la Xunta asuma "sin recurrir" las decisiones judiciales pagar "con dinero de todos los gallegos" 3 millones en indemnizaciones por la anulación del concurso eólico del bipartito.

De hecho y tras vincular esta anulación con la campaña electoral de 2009, año en el que Feijóo ganó sus primeras elecciones autonómicas y recuperó la Xunta, ha instado al presidente a "pagar de su bolsillo" estos 3 millones de la "chapuza eólica". "O que lo haga el PP porque fue su campaña electoral", ha sugerido.

En su turno, Feijóo ha contraatacado y ha preguntado a Villares si él cree que las leyes "se deben cumplir o no". "¿Acata las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional o no? Como usted no acata las sentencias de los tribunales, ¿qué le parece si los gallegos no acatamos nunca las sentencias que usted pueda llegar a dictar?", se ha preguntado.

Finalmente, ha concluido que Villares "debe una explicación a la democracia gallega" y que, "lamentablemente, hay muchos gallegos ocupados y preocupados por seguir su trayectoria profesional". "Espero que no vuelva a dictar una sentencia en Galicia", ha concluido.

RÉPLICA DE VILLARES

El portavoz de En Marea pidió la palabra para contestar al presidente, pero no le fue concedida. Sin embargo, en un debate posterior sí aprovechó su intervención para replicar a Feijóo, tras quejarse de que el presidente de la Xunta lance acusaciones contra él cuando se ha quedado sin turno para poder pronunciarse.

Así, Villares ha cargado contra las "insidias" de Feijóo, que "afectan a todo un TSXG", que ha identificado con la "ignorancia o prepotencia de quien tiene más aires de acompañante de narcotraficante que de presidente de la Xunta".

Además, el portavoz de En Marea se ha preguntado si "es democrático ganar las elecciones financiándose ilegalmente", en alusión al PP.

Tras esto, la diputada popular Paula Prado ha recriminado a Villares que hable de "democracia" cuando "no respeta" ni al Tribunal Constitucional ni a la Constitución. "Cuando vuelva a la magistratura difícilmente va a ver un compañero que quiera formar sala con usted", le ha espetado, a lo que ha agregado: "Lo van a recusar constantemente".

