Comité de empresa del aeropuerto de San Sebastián critica el "juego político" de los partidos y su "dejadez"

El Comité de Empresa del aeropuerto de San Sebastián ha criticado el "juego político" y la "dejadez" de los diferentes partidos en torno a esta infraestructura, que son los que "tienen en su mano impulsar y apoyar" el aeródromo guipuzcoano con "acciones políticas concretas". Además, ha denunciado que el PNV "solo mira los intereses políticos de cada momento y pierde toda noción de lo que significa el interés general" y ha apostado por la ampliación en 200 metros de la pista.

En un comunicado, los sindicatos han resaltado que no tienen "ninguna afinidad ni compromiso político con ningún partido" y que únicamente defienden lo que entienden que es "una infraestructura vital para Gipuzkoa, su economía, sus empresas, su turismo y para la movilidad de sus ciudadanos".

En su opinión, "nadie entiende que casi ningún político defienda y apueste de forma decidida por esta infraestructura tan importante y vital". Por ello, el comité ha incidido en que "es más difícil y extraño de entender todavía cuando AENA está dispuesta a invertir en el

aeropuerto mejorando su imagen, instalaciones y su seguridad sin ningún coste para las arcas" de la Diputación y Gobierno Vasco, pero ambas instituciones "siempre están poniendo excusas y trabas".

De este modo, han destacado que Diputación y Gobierno Vasco "no tienen en cuenta lo importante que es la propia infraestructura para Gipuzkoa, ni a los guipuzcoanos que se tienen que ir a otros aeropuertos para poder volar a precios razonables y diferentes destinos".

Tras lamentar que el aeródromo ubicado en Hondarribia "ha sido y es motivo de trifulcas y discusiones políticas perdiendo" y que se haya "politizado de tal manera que sirve para todo menos para lo que tiene que servir en realidad, que no es otra cosa que ofrecer un servicio de transporte público imprescindible" para Gipuzkoa, ha responsabilizado de esta situación al PNV.

CRÍTICAS

A su juicio, la formación jeltzale "solo mira los intereses políticos de cada momento, amolda el discurso político a sus intereses y pierde toda noción de lo que significa el interés general". "En muchas ocasiones se escuda en la argumentación del traspaso de la gestión de los aeropuertos al Gobierno Vasco y, sin embargo, no quiere que se invierta y modernice la infraestructura sin ningún coste", ha insistido.

"También argumenta las afecciones urbanísticas para los vecinos del barrio hondarribitarra de Mendelu cuando es conocido que la ampliación planteada afecta a una pequeña empresa y a una vivienda", ha asegurado el Comité, al tiempo que ha denunciado también que la Diputación Gipuzkoa "no apoya de forma decidida el aeropuerto".

De esta manera, ha destacado que "está en la mano" del diputado general, Markel Olano, defender el interés general de los guipuzcoanos, pero ha lamentado que "nunca lo han hecho" los gobiernos de Bildu, "contrario a la infraestructura", y del PNV. "Nadie entiende la pasividad, dejadez y olvido por parte de esta institución a una infraestructura vital para nuestro territorio", ha insistido.

En cuanto al Gobierno Vasco, ha recordado que se trata del "actor político más relevante y con mayor capacidad de interlocución" con el Ministerio de Fomento y el Gobierno Central, y que "está en su mano solucionar la problemática del aeropuerto de Hondarribia, pero lejos de eso, se escuda en argumentos pobres y sin ningún fundamento de peso".

Para el comité, es "sorprendente cómo defienden y apoyan" el aeropuerto de Bilbao y también últimamente el de Vitoria frente a "la pasividad y dejadez" con el aeródromo guipuzcoano. Por ello, ha afirmado que el Ejecutivo jeltzale tendrá que explicar "por qué no quieren llevar adelante el acuerdo de ampliación de 200 metros del año 2009 junto con PSE y PP si no ha cambiado nada desde entonces".

DISCURSO "ENGAÑOSO"

"La argumentación de que el aeropuerto sea operativo y que sea seguro en alusión a la implantación a las franjas de seguridad es un discurso engañoso y falso, ya que están llevando al aeropuerto a una muerte dulce", ha resaltado.

También ha censurado la actitud del PSE, aunque ha tenido un reconocimiento a las iniciativas presentadas por el diputado socialista Odón Elorza. "Pero si al final el partido no acompaña y no se traduce en acciones políticas concretas, no sirve de nada", ha afirmado.

Por otra parte, ha considerado que Ortzibia, la Sociedad Promotora del Aeropuerto de San Sebastián, "no deja de ser un instrumento político que está muy encorsetada por los propios partidos políticos y no dispone ni de los medios ni de los recursos necesarios para cumplir su principal función". No obstante, el comité ha reconocido "la labor y el empeño de la diputada Marisol Garmendia desde que está al frente de esta sociedad".

El comité ha advertido de que el futuro de Hondarribia es "muy incierto al limitarse tanto el margen de operatividad" y ha apuntado que, en el mejor de los casos, será probablemente un aeropuerto "muy limitado en destinos donde operarán aviones como los ATR72 con un monopolio que lleva a un precio excesivamente caro para los usuarios". "Con el tiempo veremos el más que probable paso a manos militares, por su situación estratégica para la seguridad nacional", ha añadido.

Finalmente, ha apostado por la ampliación en 200 metros como "solución definitiva", algo que "supondría sin duda abrir nuevos destinos y fomentar la competitividad, lo que conllevará a una moderación de los precios, y se aseguraría la operatividad del Airbus 319 y aparatos similares". "Esta ampliación, al contrario que muchos argumentan, no tiene tantas afecciones urbanísticas y medio ambientales como quieren vender, es evidente que es complejo, pero más bien obedece a un problema de falta de interés político", ha concluido.

