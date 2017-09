Las nuevas Ordenanzas Fiscales proponen gravar a las empresas de luz, agua y gas

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Ana Braña (Foro), ha entregado este martes la propuesta del Gobierno local de Ordenanzas Fiscales para 2018 que incluye, entre otros cambios, una nueva tasa para empresas de suministros básicos -luz, agua y gas- por el uso de suelo de dominio público e incrementar la que se cobra por el mismo concepto a cajeros bancarios.

Braña, en rueda de prensa tras la Comisión de Hacienda, ha explicado que esta nueva tasa obedece a un ruego del Grupo Municipal Xixón Sí Puede (XsP). Según la edil, hasta ahora no se cobraba por ser un servicio público, pero tras realizar un estudio económico se vio adecuado La tasa se fijará en función de metros de canalización y tubería, independientemente de que la empresa sea pública o privada, con lo que la EMA también

la abonará.

En el caso de los cajeros de entidades bancarias, la tasa pasa de 125,80 euros a 375 anuales, tras la petición de incremento de XsP, IU y PSOE y previo estudio económico. Según ella, en Gijón hay unos 90 cajeros automáticos.

También cambiará, por acuerdo unánime del Pleno a iniciativa de XsP, el cálculo de la tasa privativa de dominio público de la telefonía móvil. En este caso, la edil ha apuntado que se adoptará

la fórmula que usa Madrid.

Otros cambios son la modificación en la ordenanza fiscal referida a la viñeta, de forma que se reduce la bonificación en la cuota del 100 por ciento a vehículos históricos, que pasa al 50 por ciento, y a los de más de 25 años, que pasa al 25 por ciento por ser los que más contaminan, según la concejala. También se aplicará una bonificación del 50 por ciento a vehículos de cero emisiones y del 25 por ciento a vehículos eco, a propuesta de Ciudadanos.

Además, se recoge la propuesta de IU y XsP para modificar la bonificación en el IBI a familias numerosas, que antes no distinguía entre categoría especial o general. A partir de 2018, de aprobarse esta propuesta, habrá bonificaciones en el segundo caso del 75, 50 y 25 por ciento en el caso de inmuebles hasta 66.000, de 66.001 a 90.000 y de 90.001 a 150.000, respectivamente. Para esos mismos tramos y en el caso de la categoría especial -más de tres hijos-, las bonificaciones serán del 90, 65 y 40 por ciento.

Se introduce, además, cambios en la ordenanza para que las personas con poca capacidad económica abonen un precio inferior en derechos de examen,

como pueda ser parados, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género. Otros cambios hacen referencia a la aplicación de novedades normativas, como es la declaración responsable en el Impuesto de Construcciones o el incorporar la necesidad de licencias para pistolas de paintball, por ejemplo.

SUBIDA EN EL PDM Y EMULSA

Braña, por otros lado, ha defendido la actualización de precios en el Patronato Deportivo Municipal (PDM), con una subida del cinco por ciento, ya que no se había aplicado ningún incremento desde 2012 y los costes de mantenimiento son mayores.

Además, en respuesta a las críticas de la oposición, ha recordado que si bien no se pueden bonificar directamente las actividades o uso de instalaciones del PDM, sí existen ayudas del 100 or ciento para cubrir esos gastos en casos de subsidio de desempleo, pensiones no contributivas, perceptores del Salario Social Básico o beneficiarios de beca comedor, por ejemplo. Algo que se aplica a todos los talleres de la Fundación Municipal de Cultura también. Según ella, en 2016 el importe de las ayudas fue de 131.000 euros en lo referente al PDM.

Por otro lado, la concejala ha apuntado que en el caso de los precios y tasas de las empresas municipales se propone la congelación para 2018 de agua y autobuses y una subida del cinco por ciento en Emulsa.

Respecto a la plusvalía, ha incidido en que hay un borrador en el Congreso para realizar un ajuste respecto a los años en crisis, aunque ha precisado que la retroactividad prevista tiene que ver con liquidaciones posteriores al 30 de junio. Es por ello, que ha apuntado que solo queda esperar y, en respuesta al PP, le ha animado a que urja al Gobierno central la nueva regulación de este impuesto.

Braña, asimismo, ha enfatizado también que la presión fiscal en Gijón, de 478 euros, es muy inferior a otras ciudades del entorno, como pueda ser los 657 de Oviedo, los 760 de Santander o los 596 de la media de España. "Hay margen", ha indicado al respecto.

Unido a ello, ha indicado que está abierto el plazo de enmiendas y que el próximo día 26 deberán ser presentadas por los grupos municipales. Paralelamente, se celebrarán los distintos Consejos de Administración de las grandes empresas municipales, que no entran dentro del proyecto de Ordenanzas y que van al Pleno directamente con las propuestas que se aprueben. La edil, a este respecto, ha defendido que la propuesta de Foro está pensada para cuadrar gastos, aunque están dispuestos a escuchar las enmiendas del resto de grupos con una actitud dialogante.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por parte de la oposición, la concejala de IU Ana Castaño ha avanzado que insistirá vía enmienda en su propuesta de establecer un IBI diferenciado y la actualización de tasas y precios públicos para 2018.

Castaño, en rueda de prensa, ha remarcado, en este sentido, que si bien se han aceptado algunas propuestas de su grupo municipal, como las bonificaciones a familias numerosas y otra nueva tasa que grava la telefonía móvil, el proyecto de Ordenanzas Fiscales no satisface a IU, que cree que Gijon debe replantearse la financiación municipal para sufragar servicios públicos.

Ha lamentado, eso dí, que Foro no haya aceptado el establecimiento de un IBI diferenciado propuesto por IU a aquellos inmuebles sin uso residencial y valor patrimonial superior a un millón de euros, para que paguen más. Algo que planteará nuevamente vía enmienda, al igual que la actualización de tasas y precios públicos, que llevan congelados desde 2012.

En el caso del PSOE, la edil Marina Pineda ha afeado al Gobierno local que no haya tenido la valentía de realizar un estudio global de las necesidades de ingresos para poder hacer un planteamiento, también global, que toque todas las ordenanzas. Ha lamentado, asimismo, que no aceptaran algunas propuestas como la del tipo diferenciado de IBI, a lo que ha adelantado que presentarán vía enmienda todas las iniciativas rechazadas.

Por parte de Xixón Sí Puede, la concejala Nuria Rodríguez ha notado ausencias "importantes" de las propuestas presentadas por su grupo. Para ella, es preciso explorar otras vías de financiación a través de las grandes corporaciones antes de plantear subida de tasas o precios públicos.

Ha recalcado, en este sentido, que la crisis no ha disminuido prácticamente y la ciudadanía vive una situación económica "muy vulnerable". Es por ello, que presentarán vía enmienda lo no incorporado al proyecto. "No vamos a dar marcha atrás", ha advertido acerca de las propuestas de XsP.

