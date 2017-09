Catalá ve probable que el 1-O haya urnas y "butifarradas" pero no un referéndum

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado el próximo 1 de octubre no habrá en Cataluña un referéndum, aunque ve "probable" que se coloquen urnas o haya un "evento social" con "'castellers' y butifarradas" en las plazas de algunos municipios catalanes.

"No va a haber un referéndum. Que puede haber una urna en una plaza de un pueblo o que el domingo día 1 haya un evento social y 'castellers' y haya una butifarrada y haya una urna pues no hay que descartarlo y es muy probable que eso exista", ha dicho en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press. No tendrá ningún valor jurídico"

Catalá ha insistido en que esta consulta "no tendrá ningún valor jurídico", al mismo tiempo que ha explicado que un referéndum legal "tiene una serie de condiciones" e "instrumentos materiales" -como mesas electorales y papeletas- que en este caso no existen.

"Que dejen en paz a los alcaldes"

Asimismo, ha expresado su rechazo a las "presiones y coacciones" que, a su juicio, está ejerciendo la Generalitat contra alcaldes catalanes para facilitar la celebración del referéndum catalán. "Confío en que les dejen en paz y en que no les obliguen a hacer lo que no quieren hacer", ha recalcado, rechazando la intención de generar "tensiones" en este sentido.

Catalá ha asegurado que, ante el proceso secesionista, habrá una respuesta del Estrado de derecho con "firmeza". Según ha recalcado, existen "muchos instrumentos" y "suficientes" para garantizar que se cumple con las leyes y obligaciones.

Entre ellos, ha explicado, está el artículo 155 de la Constitución: "Es una herramienta más que puede llegar a aplicarse en determinadas circunstancias", ha añadido, preguntado en concreto si el Gobierno baraja aplicarlo para frenar el conflicto catalán. Y ha abierto la puerta a que el Ejecutivo active "que mecanismos más intensos".

El ministro, que ha lamentado que la Generalitat haya perdido la "cordura" y el "equilibrio" y esté fomentando un "clima bélico", ve posible que tras el 1 de octubre aumente la tensión. Ese día cree que puede haber "algún tipo de altercado" pero cree que los Mossos garantizarán el orden público porque "trabajan para todos los catalanes".