El PP sostiene que ZeC "no controla la contrata" del autobús urbano y exige una movilidad pública y eficiente

Navarro ha realizado estas críticas al señalar que "no se han repuesto" los 21 vehículos quemados y ha aportado el dato de que desde 2013 ha perdido un 12 por ciento de usuarios, que son 13 millones de usos porque hay menos inversión y menos recursos para el mantenimiento.

Tras sentenciar que ZeC "no controla la contrata", Navarro ha explicado que además de no reponer los 21 buses quemados, "hay reparaciones de emergencia todos los días, con rampas parcheadas y vehículos que circulan sin el martillo obligatorio para romper el cristal en caso de emergencia; también los hay con puertas que se abren solas y los usuarios se caen al pasar por una rotonda".

En rueda de prensa, Navarro ha lamentado que "ante esta dejación de funciones, ZeC no ha repuesto ni uno solo de 21 buses quemados y no hay mantenimiento correcto y encima se arregla la media de edad de la flota con unidades obsoletas que no quiere nadie".

PÚBLICO VS PRIVADO

Navarro ha contado que Zaragoza es la "única gran ciudad que no tiene una sola ciudad con autobuses de gas natural comprimido y no se sabe qué ha pasado con la pruebas realizadas".

Ha aportado el dato de que el 80 por ciento de la flota de otras ciudades, como Madrid, es de vehículos con emisiones poco contaminantes, además de disponer con cargadores USB, red wifi y además la capital de España se ha comprometido a que en 2019 "sea totalmente verde, mientras que en Zaragoza con autobuses de más de 16 años es un objetivo inalcanzable", ha comparado.

Tras esta exposición, ha avanzado que interpelará a la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, para exigir un mayor inversión de autobuses en la ciudad que "sean más cómodos, menos contaminantes y más silenciosos y seguros para los viajeros".

Asimismo, ha abundado en que el PP pedirá "menos apuesta por la red de carril-bici y más por la de carril-bus para que la alternativa sea el transporte público, colectivo y eficiente, frente al minoritario, individual y privado de la bicicleta", ha concluido.

1 CÉNTIMO

Por otro lado, Navarro ha criticado la iniciativa de que el 22 de septiembre, Día Mundial Sin Coches, el transporte público cueste un céntimo con la tarjeta monedero, al argumentar que los problemas

de movilidad en la ciudad "no se solucionan un día, sino todo los días".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.