Diada de Cataluña | Directo: Colau "Haremos lo posible para que los ciudadanos puedan votar el 1-O"

La agencia de calificación crediticia Moody's ha advertido de que el proceso de independencia en Cataluña puede tener consecuencias negativas para el rating de España, que revisará el próximo 20 de octubre. En un informe, aborda la situación del proceso y recuerda el tamaño de Cataluña, que supone el 19% del PIB y cuenta con el 16% de la población con una riqueza per capita poir encima de la media. La independencia denilitaría la fortaleza de la economía española, apuntan. No obstante, la agencia señala que su previsión es que Cataluña permanezca en España ya que existen muchos obstáculos para su salida.

El consejero delegado del RCD Espanyol, Ramon Robert, ha asegurado sobre una hipotética independencia de Cataluña que él "no se imagina" una Liga española sin el club blanquiazul, que lucha por ser un "equipo top" en Liga y en Europa y se dedica "al deporte y no a la política". Una delegación del Espanyol ha participado en la tradicional ofrenda floral de la Diada de Cataluña en el monumento a Rafael Casanova en Barcelona, con el coordinador deportivo-institucional, Raúl Tamudo, y los capitanes Sergio García, David López y Gerard Moreno al frente, junto las capitanas de la sección femenina, Paloma, Inés y Estíbaliz.





En la fachada del ayuntamiento de Sabadell no ondean esta mañana de lunes de Diada ni la bandera española ni la europea.



La CUP-Capigirem Barcelona ha desplegado una pancarta en lo alto del edificio nuevo del Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza de Sant Miquel y anexo a la plaza de Sant Jaume, en la que se puede leer: "Colau, votaremos contigo o sin ti. Sí". La formación independentista, a través de su cuenta de Twitter, ha mostrado un vídeo y una fotografía sobre esta acción en el ayuntamiento barcelonés.





Despleguem pancarta a l'Ajuntament: Clau votarem amb tu o sense tu.#11sPrenPartit pic.twitter.com/u8GV6GoMvy — CUP Capgirem BCN ♀ (@CUPBarcelona) 11 de septiembre de 2017

El presidente del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha denunciado que Cataluña vive una "situación de alta tensión política" provocada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien ha acusado de "calentar el ambiente en la calle", lo que podría derivar en "un conflicto en la calle". Albiol ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación en el Turó Parc de Barcelona con motivo de la Diada del 11 de septiembre, una festividad que "el PPC no celebra" puesto que, según ha dicho, ha sido "secuestrada por el independentismo".





A la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova han asistido todos los partidos políticos con representación en el Parlament de Cataluña a excepción del PP y Ciutadans.

Marta Pascal, coordinadora general del PDECAT y diputada del Parlament, ha declarado aludiendo a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que "todo el mundo ha de estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo", en referencia a la cesión por parte del Ajuntament de Barcelona de espacios públicos para celebrar el referéndum del 1 de octubre.

Durante toda la jornada iremos actualizando la fotogalería de la Diada. La puedes consultar desde este enlace y desde nuestra web.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que el Gobierno de España tomará decisiones "moderadas y proporcionadas pero contundentes" para hacer cumplir la ley en Cataluña, donde ha lamentado que su Ejecutivo "está en manos de la CUP" y "provocando el enfrentamiento" social.





La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha señalado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como único "responsable" de las "consecuencias que se deriven" del "choque entre catalanes" al que a su juicio está conduciendo el Govern con el referéndum que convocó para el 1-O. En el acto político organizado por Ciudadanos junto al puerto olímpico de Barcelona, Arrimadas ha subrayado que "enfrentar a tus ciudadanos es algo que no puede hacer ningún presidente", por lo que ha definido la hoja de ruta de Puigdemont como "el error más grave que ha cometido" un presidente de la Generalitat.





El exalcalde de Barcelona y líder del grupo Demòcrata en el Ayuntamiento, Xavier Trias, ha reivindicado este lunes que el Gobierno municipal que lidera Ada Colau "salga a decir claramente que está a favor de que se vote el 1 de octubre", día del referéndum convocado por el Govern."Ahora es el momento: o lo aprovechamos ahora o no lo aprovecharemos jamás", ha advertido en declaraciones durante la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova en Barcelona,y ha recordado que se abrieron espacios de votación en la capital catalana durante el proceso participativo del 9-N de 2014.





Espero que @AdaColau digui d'una vegada i sense por que donarà suport a l'#1Oct perquè la gent pugui decidir el seu futur. #LaDiadaDelSí — Xavier Trias (@xaviertrias) 11 de septiembre de 2017

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha confirmado este lunes que no cederá espacios municipales para la celebración del referèndum del 1 de octubre. Ballesteros ha asegurado que ya se ha dirigido al Govern con una carta “muy respetuosa” y ha justificado que las resoluciones del Tribunal Constitucional no dejan “lugar a dudas”. Además, Ballesteros ha criticado que la Generalitat haya “pasado la pelota” a los alcaldes porque si quiere, ha dicho, puede hacer cualquier consulta en los más de 50 colegios de su propiedad. “Creo que lo que quieren es trasladar o compartir presiones y responsabilidaades, y eso no es exactamente digno de un Govern de Cataluña”, ha afirmado. El primer edil de Tarragona se ha topado con los gritos y pancartas de diversas personas que reclamaban "poder votar" y "votar es democracia" durante el acto institucional de la Diada en Tarragona.







El secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, ha considerado este lunes que el acto que convocan los 'comunes' en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) con la presencia de Pablo Iglesias, y los que convoca Podem "no sólo no son incompatibles, sino que son complementarios".





El vicepresidente del Área de Relaciones Internacionales e Institucionales del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, ha evitado posicionarse claramente sobre una hipotética independencia de Cataluña y se ha limitado a sugerir que el club azulgrana "jugará donde jueguen Espanyol y Girona". El Barça ha participado este lunes en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova en Barcelona, con motivo de la Diada de Cataluña, con una amplia delegación con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y el centrocampista azulgrana Sergi Roberto a la cabeza.





Gran representación de los equipos profesionales y del fútbol formativo del FC Barcelona en la ofrenda al monumento de Rafael Casanova pic.twitter.com/2U3f27FaB4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 11 de septiembre de 2017

Transports Metropolitans de Barcelona recuerda que esta tarde el Metro de Barcelona reforzará su servicio en un 50% para facilitar a los asistentes el acceso a los tramos que ocupen en la gran manifestación de la Diada. TMB también avisa de posibles afectaciones en las líneas de autobús debido a los cortes de tráfico.



El tráfico se cortará en la zona del centro de Barcelona por la que discurrirá la marcha a partir de las 15 horas, para garantizar tanto la movilidad de los asistentes como su seguridad.





La gran manifestación de la Diada organizada este lunes a primera hora de la tarde por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) con el apoyo de Òmnium Cultural y las entidades municipalistas espera más de 450.000 asistentes. Comenzará, como es habitual, a una hora simbólica para el independentismo: las 17.14 horas. El recorrido tendrá 48 tramos además de una Fila 0 así como cuatro direcciones que sumarán entre todas ellas el símbolo de la suma.









El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, ha afirmado que espera que el 1-O "no haya ni una sola urna" y se ha mostrado confiado en que el Gobierno de Mariano Rajoy "cumplirá su compromiso".

En el acto de C's, que han bautizado como 'Caminemos Juntos', la líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado que "los políticos separatistas han utilizado su mayoría absolutista para pisotear los derechos de los catalanes".



Desde las 11 horas, Ciudadanos lleva a cabo un acto para reinvindicar la unión y la convivencia en Cataluña a los pies de la Torre Mapfre y el Hotel Arts de Vila Olímpica, en el frente marítimo de Barcelona.





🍊 Cada vez más personas van llegando al Acto #CaminemosJuntos para reivindicar la unión y la convivencia. En unos minutos comenzamos 🔛 pic.twitter.com/ARoMXiTRhT — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 11 de septiembre de 2017

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes un nuevo acuerdo para dar solución al conflicto catalán y ha abogado por la convivencia y el respeto. "Por la vía del diálogo, la convivencia y el respeto; un nuevo acuerdo para Cataluña es posible", ha publicado en su cuenta personal de Twitter este lunes coincidiendo con la celebración de la Diada.





Per la via del diàleg, la convivència i el respecte; un nou acord per Catalunya és possible. Bona Diada a tothom! pic.twitter.com/t2GIKnCqYl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de septiembre de 2017

El secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha pedido este lunes que el referéndum del 1 de octubre sirva para reivindicar "la capacidad de la calle para cambiar las cosas" ante el Gobierno central.





El Tribunal Constitucional va a suspender con toda urgencia probablemente el próximo martes la Ley de Transitoriedad catalana, dado que los magistrados evitarán abordar este lunes el asunto por ser la Diada. De este modo, la suspensión se producirá casi con toda seguridad en un pleno que tendrá lugar el próximo martes y en cuya agenda podría figurar también la ley de Hacienda catalana, que asimismo resultará suspendida.





El líder del PSC, Miquel Iceta, ha hecho este lunes un llamamiento a la "unidad" en una Diada que "es de todos", en contraste a quienes quieren "dividir" a Cataluña entre "buenos y malos, traidores (botiflers) y buenos patriotas, súbditos y ciudadanos" o "a favor y en contra" de la independencia. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios, después de encabezar la tradicional ofrenda floral de la Diada en el monumento a Rafael Casanova en Barcelona, junto a destacados dirigentes y alcaldes del PSC y el expresidente catalán José Montilla. Por otro lado, Iceta ha sido preguntado sobre los abucheos, silbidos y gritos de "botiflers" que la delegación socialista ha recibido por parte del público -mayoritariamente independentista- congregado cerca del monumento durante la ofrenda."Yo soy amante de la libertad de expresión y todos los gritos son posibles, mientras respeten la opinión de todos. Este país y los medios de comunicación públicos son de todos", ha sentenciado Iceta.









La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha llamado este lunes a los catalanes a "salir a la calle" en una manifestación de la Diada que será "pacífica" y "sin crispación", para expresar su apoyo al referéndum de independencia, suspendido por el Constitucional."Animo a vivir esta Diada de acuerdo a vuestros pensamientos, creencias, sobre todo vividla con libertad; expresaos, y sobre todo vividla con esperanza de un futuro mejor. Cataluña es un pueblo diverso, plural, nos gusta esta diversidad, solo importa que todos construyamos un futuro mejor", ha subrayado Forcadell en declaraciones tras celebrar la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova, en Barcelona, con motivo de la Diada de Cataluña.









Bona Diada a totes i a tots! Gaudiu del dia amb il•lusió, civisme i, sobretot, molta alegria! #11s2017 — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 11 de septiembre de 2017

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha llamado este lunes a movilizarse de manera "serena y pacífica" para defender el derecho de Cataluña a decidir su futuro. En declaraciones tras participar en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova por la Diada, ha dicho que Cataluña "ya se ha autodeterminado y las leyes de los tribunales españoles ya no tienen importancia"."Cataluña es un sujeto político que reconoce aquello que aprueba el Parlament, y el 1 de octubre votaremos", y ha añadido que tanto la Diada como el 1-O son una fiesta de la democracia.

El coordinador general de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, ha dicho que, si los catalanes pueden imprimirse la papeleta del referéndum, "eso confirmaría que es una movilización de afirmación de derechos más que la celebración de un referéndum", después de que el conseller de la Generalitat Jordi Turull dijera en un tuit que el material sobre el referéndum se puede imprimir en el Diari Oficial de la Generalitat.





Aquí tot el material oficial. Entreu, i on posa imprimir,premeu, i ja el tindreu en paper. Volen posar portes al camp en ple SXXI. #1octubre https://t.co/4lckjkbUoB — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 9 de septiembre de 2017

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha defendido este lunes que Cataluña es una nación con derecho a decidir y que el referéndum del 1 de octubre es "legítimo"."Cataluña es una nación con derechos políticos y con derecho a decidir sobre su futuro, y las instituciones catalanas están legitimadas a llamar a su pueblo a un referéndum", ha dicho en declaraciones a los medios tras participar en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova por la Diada, en la que ha participado para trasladar el respeto y solidaridad del pueblo vasco con Cataluña, ha dicho.

Una chica con la estelada pintada en las uñas, a punto de subir a uno de los autocares que este lunes por la mañana sale de Lleida hacia Barcelona con motivo de la gran manifestación de la Diada.





La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha hecho una llamada a “todos los demócratas de Cataluña” para que esta Diada defiendan el referéndum del 1-O y la capacidad de ejercer el derecho a la autodeterminación.La republicana ha considerado que todo lo que envuelve al referéndum “no solo va de independencia”. “El Estado ha decidido utilizar todos sus instrumentos para ir en contra del derecho a voto de todos los catalanes”.

El presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha planteado a los alcaldes que no quieran ceder locales para votar el 1-O que firmen un decreto de cesión de alcaldía accidental a otro concejal "que sí tenga ganas". "Hay muchos electos que no tenemos miedo", ha declarado este lunes el también alcalde de Premià de Mar (Barcelona) tras la ofrenda floral de cada año ante el monumento de Rafael Casanova por la Diada.





Xavier Domènech (Catalunya en Comú): "No estamos viviendo una Diada usual, estamos viviendo un momento crucial en nuestro país, y nos tenemos que movilizar como nunca en defensa del autogobierno como de la soberanía de Cataluña como del clamor de los catalanes para decidir su futuro.





Som i serem un país plural i divers, valent en la defensa dels seus drets, unit perquè ningú quedi enrere. Bona #Diada a tothom! pic.twitter.com/aAGjPqxIYS — Catalunya en Comú (@CatEnComu) 11 de septiembre de 2017

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha considerado que Cataluña se encuentra actualmente en el "sprint final" y ha denunciado la intolerancia del Gobierno, que quiere "impedir que el pueblo decida su futuro".





El líder de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco, y el de UGT de Catalunya, Camil Ros, han pedido este lunes a la Generalitat que proteja a los funcionarios de cara al referéndum del 1 de octubre y que les den "todas las órdenes por escrito". En declaraciones tras participar en la ofrenda floral de cada año al monumento de Rafael Casanova por la Diada, han destacado que el Govern todavía no les ha informado "formalmente" de la celebración del referéndum ni del papel que tendrán los funcionarios.





La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha puesto de manifiesto en una entrevista en TVE y en un tuit el "intento de marginar y silenciar" a los políticos unionistas por parte de la clase política separatista.





📺 @InesArrimadas "Los políticos separatistas nos intentan marginar y silenciar de una fiesta que es de todos los catalanes" @Desayunos_tve — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 11 de septiembre de 2017

Marta Pascal, coordinadora general del PDECat: "Es una pena que la alcaldesa Ada Colau haya decidido ponerse a las órdenes del Tribunal Constitucional".

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha llamado a todos los catalanes a manifestarse durante esta Diada porque lo que está en juego es "el derecho a votar, a decidir, pero también derechos fundamentales como el de expresión y el de iniciativa política". Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras hacer la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova de Barcelona acompañada del portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha reiterado que los catalanes salen a la calle para pedir votar, "para decidir el futuro político" del pueblo.





A la ofrenda se han sumado representantes de EH Bildu, que han sido recibidos con aplausos. En la comitiva estaba presente Arnaldo Otegui (a la derecha de la imagen).







Durante la tradicional ofrenda al monumento de Rafael Casanova, la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), número dos de los socialistas catalanes, ha pedido en persona al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "deje tranquilos a los alcaldes". Puigdemont pidió a la ciudadanía que interpelara a sus gobernantes municipales para que permitan el 1-O.

Fem d'aquest 11 de setembre una celebració del diàleg, la suma i la unitat de tots els catalans i catalanes. Bona #Diada! — Núria Marín (@nuriamarinlh) 11 de septiembre de 2017

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha deseado desde Twitter una buena Diada a los catalanes "de libertad, convivencia y respeto".





Por una Diada de libertad, convivencia y respeto para todos los catalanes. Feliz día. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11 de septiembre de 2017

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha posicionado este lunes, Diada de Catalunya, a favor de la consulta del 1-O. Colau ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "un buen gobernante debe saber escuchar las demandas del pueblo; en este caso, de Cataluña, donde son muchas las voces que piden algo tan básico como un referéndum. Haremos lo posible para que los ciudadanos puedan votar el 1-O".