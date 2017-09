Villanueva apuesta por endurecer las penas a los incendiarios: "Este año llevamos más de 150 detenidos o investigados"

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha realizado un balance de la lucha contra los incendiarios en la comunidad: "En este año llevamos más de 150 detenidos o investigados, personas vinculadas con los incendios forestales que pasaron a disposición judicial".

En una entrevista en Radio Galega, el representante del Ejecutivo central en Galicia ha defendido el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad en la lucha contra los que le prenden fuego al monte. En esta línea, Villanueva apuesta por "endurecer las penas" y buscar consenso en este asunto.

Ante la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) de control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil que arranca este lunes, Villanueva ha destacado la evolución de los siniestros mortales de tráfico este año respecto al anterior: "Vamos relativamente bien", ha asegurado, justo antes de indicar que el año pasado a estas alturas del año se registraron 69 víctimas mortales en Galicia, mientras que este año son 53.

"El año pasado, en la campaña de verano, murieron en Galicia 21 personas y este año hubo una reducción de casi el 50 por ciento", ha manifestado, para luego defender la puesta en marcha de campañas como la que este lunes se va a activar.

TERRORISMO YIHADISTA

El delegado del Gobierno también ha abordado el refuerzo de seguridad que desde hace tiempo se puso en marcha en Galicia con motivo de la alerta terrorista. A este respecto, ha dicho que se va a "potenciar" la colaboración con otras policías.

Asimismo, ha hablado de la necesidad de "concienciar más a la población" en la colaboración con la policía "a nivel de información", además de aseverar que la "receptividad es total" entre las administraciones a la hora de abordar la colaboración conjunta en la prevención.

Tras afirmar que Galicia es "muy segura" a la luz de las estadísticas de criminalidad, Villanueva también ha admitido que "la seguridad al cien por cien, la seguridad total, no existe".

NACIÓN Y DESAFÍO SOBERANISTA

En la víspera de la Diada, Villanueva ha calificado de "complicada" la situación que se vive con Cataluña y ha asegurado que afecta "a todos los españoles".

En este sentido, ha defendido la actuación del Ejecutivo central para responder a las medidas aprobadas en el Parlament catalán, ha subrayado que el referéndum no se va a celebrar y ha afirmado que todos los que representan de alguna manera a las administraciones tienen "el deber de cumplir la ley y el deber de hacerla cumplir".

Cuestionado por las declaraciones del líder del PSOE, quien atribuyó que en términos históricos Galicia, Cataluña y Euskadi tendrían también consideración de nación, Villanueva considera estas palabras de "bandazos".

"Esto son bandazos, bandazos que estamos viendo que se dan en un problema que en Galicia no existe, no es palpable, pero no en las instituciones sino en la totalidad de la población", ha remarcado, para luego añadir que "Galicia es una autonomía consolidada".

