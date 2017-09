Puigdemont, en el discurso por la Diada: el referéndum "se hará con todas las garantías"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado la noche de este domingo, en el mensaje institucional con motivo de la celebración este lunes de la Diada Nacional de Cataluña, que "las urnas son para todo el mundo, por los que quieren una Cataluña independiente y por los que legítimamente quieren continuar formando parte de España". "Las urnas unen, no dividen, porque a las urnas cabe todo el mundo. El que divide, el que degrada la democracia, es no votar", ha remachado.



El jefe del Ejecutivo también ha hecho notar que el referéndum del 1 de octubre se hará "con todas las garantías" y ha afirmado que el Gobierno "ya lo tiene todo a punto porque los catalanes y las catalanas puedan ir a votar cómo han hecho siempre, con plena normalidad".

El presidente ha insistido en el compromiso del Gobierno con la celebración del referéndum, señalando que "cumplimos con el que habíamos prometido y esto dignifica la política y fortalece la democracia", ha remarcado.



Durante el mensaje institucional, que este año ha hecho desde el Patio de Carruajes del Palau de la Generalitat, Carles Puigdemont ha puesto de relieve que la Diada de este año "llega a pocas semanas del referéndum que nos tiene que permitir decidir libremente nuestro futuro". "Es un referéndum legal", ha subrayado, porque se hará "de acuerdo con las leyes que ha aprobado el Parlamento de Cataluña, suyo de la soberanía popular".

En esta misma línea, el presidente se ha referido a la judicialización de la política y ha remarcado que: "Solo el Parlamento puede inhabilitar el Gobierno que presido", ha dicho en referencia a las medidas de carácter judicial adoptadas desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional.

Inhabilitación

"No hay ninguna otra instancia judicial o política que pueda hacerlo", ha añadido. También ha recordado que "habríamos querido un referéndum pactado con el Estado", como el de Escocia, pero ha lamentado que no ha sido posible porque el Gobierno español "ha rechazado todas las ofertas de pacto que le hemos hecho llegar". "Ni siquiera ha querido hablar y tampoco ha puesto encima la mesa ninguna propuesta alternativa", ha dicho.



Puigdemont ha iniciado su intervención con un "sentido recuerdo" por las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Unos atentados, ha dicho, "que nos han marcado como país y que no olvidaremos nunca, porque el dolor infringido a las víctimas, algunas de las cuales todavía hospitalizadas, no se borra".

Es un día para expresar nuestra voluntad de ser como puebloEl jefe del Govern ha puesto de relieve la "magnífica reacción que tuvo la sociedad catalana en su conjunto, desde los primeros minutos de la tragedia". Y ha remarcado que "la localización y la rápida desarticulación del pelotón terrorista fue posible gracias a un trabajo excelente de los Mossos d'Esquadra, pero también a la colaboración de la gente", ha agradecido.



"La mejor manera de hacer frente al terrorismo es la unidad: institucional, policial y también cívica", ha subrayado también el presidente, quien ha hecho notar que "nada ni nadie romperá la convivencia en Cataluña, porque este es nuestro valor más preciado".

A lo que ha añadido: "Somos una sociedad que tiene la paz como bandera, que siempre ha rechazado la guerra y la violencia, venga de donde venga, y que cree en el diálogo como método para resolver los problemas". "Es así y tiene que seguir siendo así", ha señalado, y ha insistido que "no permitiremos que nada ni nadie rompa la convivencia en Cataluña".



El president ha cerrado su mensaje señalando que esta "no es una Diada cualquiera, es una Daida muy importante" y ha instado todo el mundo a celebrarla "activamente con el civismo y la alegría que nos caracteriza". "Es un día para expresar nuestra voluntad de ser como pueblo, recordando el pasado, de donde venimos, pero también para proyectarnos hacia el futuro. Un futuro que tenemos en nuestras manos y que democráticamente decidiremos bien pronto", ha concluido.

