El Movemento Galego da Saúde Mental ve insuficiente el plan de la Xunta contra el suicidio, pero admite que es un avance

El portavoz del Movemento Galego da Saúde Mental, Miguel Anxo García Álvarez, considera insuficiente el plan de prevención de la Xunta que busca reducir la cifra de suicidios en Galicia, aunque, no obstante, admite que es un avance.

En concreto, se ha pronunciado de este modo en un acto simbólico con motivo del Día por la prevención mundial del suicidio realizado este domingo por la mañana en la Praza do Obradoiro, en donde esta plataforma ha tocado 345 campanadas: el número total de personas que se suicidaron el pasado año en la Comunidad gallega, un siete por ciento más que en 2015.

Tal y como ha narrado el portavoz de esta plataforma a los medios, los suicidios se pueden prevenir si se adoptan las medidas adecuadas por parte de las autoridades sanitarias y si se sensibiliza a la población frente a esta problemática.

En el caso concreto de Galicia, cree que esta comunidad lleva "un retraso difícilmente justificable": "Máxime cuando durante cuatro años, por parte de las autoridades sanitarias que en este momento gobiernan, rechazaron en el Parlamento las demandas de la oposición de desarrollar este plan y minimizaron el problema del suicidio", ha lamentado Miguel Anxo García Álvarez.

Y es que, ha proseguido, el suicidio es "un problema de salud pública de primer orden en Galicia", tal y como reconoció el conselleiro de Sanidade este pasado viernes en la presentación del plan de prevención de la Consellería de Sanidade que busca reducir el número de suicidios en la comunidad.

Preguntado directamente por si considera suficientes las medidas presentadas por el departamento dirigido por Jesús Vázquez Almuíña, el portavoz del Movemento Galego da Saúde Mental ha respondido que no: "No, en la medida en que no están apoyadas en compromisos concretos de dotación de recursos, de asunción de responsabilidades y de cumplimiento de tiempos para evaluar su primera implantación".

"SÓLO PAPEL, PERO IMPORTANTE"

Para el portavoz, de momento es "sólo papel", aunque, ha admitido, "papel importante". "Significa reconocer la gravedad de esta problemática, pero todavía queda por concretarse", ha subrayado, para luego añadir que desde la plataforma de la que es portavoz van a continuar reivindicando que "se materialicen esas medidas de prevención", así como que se explique por qué en Galicia no estaban implantadas desde hace cuatro años.

También ha hecho hincapié en la necesidad de confrontar el "estigma" que, ha asegurado, existe en la sociedad ante el suicidio, entendiendo que "es una de las conductas posibles que tienen las personas sin que, forzosamente, estén mal psíquicamente". Por ello, ha apostado por campañas de prevención multisectoriales.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.