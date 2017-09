CCOO augura 200 millones más en 2018 y pide centrarse en los desempleados de 59 y 60 años antes de su jubilación

Esta será la principal reivindicación de Comisiones Obreras ante la inminente negociación en el seno del Consejo del Diálogo Social para que este colectivo, aún sin cuantificar, pueda ser contratado a través de los planes de empleo local para que puedan llegar a la primera puerta legal hacia la jubilación con una cotización en el último año y medio para "arreglar mínimamente" su situación.

"Lo queremos para este acuerdo, proteger a esta gente", ha defendido Andrés, que ha abogado también por "romper" la actual tendencia en el Sistema de Dependencia para favorecer más la ayuda a domicilio y la teleasistencia para facilitar que los ancianos y los dependientes de queden en su casa, a lo que ha añadido que tiene un menor coste que las residencias.

CCOO también se centrará en esta negociación en todos los empleos periféricos de las administraciones relacionados con subcontratas de limpiezas, jardinería o ambulancias para que la Junta proteja esos puestos para que tengan una contratación y una remuneración "dignas" ya que, según ha recordado, la Junta es "responsable subsidiaria".

Seguir incrementando los planes de empleo local e incrementar las partidas para esos colectivos es otro de los objetivos de Comisiones Obreras para el nuevo acuerdo a firmar entre Junta y agentes económicos y sociales. "Que esos 200 millones se dediquen a proteger a los ancianos, a los que van a entrar en la jubilación y a los parados", ha resumido.

Respecto a la situación económica de Castilla y León, el líder de CCOO ha abogado por medir la evolución a largo plazo y ha aclarado que ser líderes de todo fue un "espejismo", como ocurrió el pasado año con las exportaciones o el IPI. "Nosotros somos la quinta comunidad prácticamente en todos los parámetros y esa es la tendencia", ha considerado Andrés, que ha reclamado más inversión pública, mayor subida de salarios, también los públicos, y más I+D+i para reactivar la economía y evitar así que los datos coyunturales de ahora sean estructurales de futuro.

CASTILLEJOS, EN EL EQUIPO DE CCOO

En clave interna, Andrés ha aclarado que Comisiones Obreras todavía no ha concluido el periodo de adaptación de espacios y de responsabilidades entre las que se ha producido una "baja por elevación" tras el salto a la Confederación de Mariano Sanz que será sustituido el próximo día 14 por Enrique Castillejos.

"No hemos arrancado el trabajo con los nuevos planes en lo concreto", ha explicado Andrés, que ha recordado que ocho de los trece integrantes del nuevo equipo son nuevos, "las nuevas generaciones del sindicato" que necesitan una adaptación a la nueva andadura ya que, aunque los congresos son cada cuatro años, los proyectos son "más a largo plazo", si bien ha vuelto a reiterar su intención de no permanecer demasiado tiempo como secretario general.

Una vez armadas las bases del nuevo equipo, Andrés se ha mostrado preparado para "salir a la calle" con dos objetivos básicos, entre ellos el diseño del "modelo de la sociedad de la salida de la crisis" fundamentado en el reparto de la riqueza, donde el Gobierno tiene un papel de equilibrio, para evitar que se asuma que ese nuevo modelo pase por la pobreza, la precariedad y los bajos salarios.

"Tenemos nuestras armas para conseguirlo, que es el conflicto, la presión y la movilización", ha advertido el dirigente sindical que ha situado el "gran conflicto" con la patronal en la Negociación Colectiva en un momento en el que Castilla y León tiene la misma riqueza que antes de la crisis pero 80.000 empleos menos.

"Los empresarios no se pueden aprovechar de esta coyuntura, ya tienen amortizadas las inversiones y ahora tienen que repartir", ha reivindicado Andrés, quien ha augurado "conflictos" en aquellos sectores en los que la avaricia no permita avanzar desde la advertencia de que CCOO no va a permitir que haya "pobreza silenciosa", en referencia a trabajadores que no llegan a fin de mes y que pasan frío en invierno y calor en verano sin poder alimentar en condiciones a sus hijos.

Andrés ha sido tajante al advertir de que con esa premisa de trabajadores pobres el país no va bien a pesar de lo que digan las cifras macroeconómicas y ha puesto como ejemplo casos como los empleados del sector de paquetería o de las camareras de piso, con unos salarios que se acercan al SMI cuando no lo tienen parcial.

"La gente está despertando del miedo, ha habido terror en España", ha asegurado el secretario de CCOO en Castilla y León quien, tras recordar que España ha superado los 6 millones de parados, ha apelado a la bonanza de la economía del país para reivindicar ahora un incremento de los salarios ya que, según ha asegurado, los sindicatos están por "agitar" a los trabajadores si no hay resultados en las negociaciones previas.

"A guerrear con los empresarios porque ahora sí hay dinero, hay beneficios y hay que repartir esos beneficios", ha reclamado Andrés, quien ha augurado más conflictividad laboral en todo el país con huelgas "por muchos sitios".

Vicente Andrés ha pedido a los empresarios "visión de futuro" desde el convencimiento de que los trabajadores están más motivados en sus puestos con un salario decente con un "doble efecto" en la economía generador de empleo y de riqueza al reactivar el consumo interno.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.