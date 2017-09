1 Rajoy afirma que en Europa "no dan crédito" ante el proceso independentista de Cataluña

Así lo ha indicado este sábado durante su intervención en la clausura de la Intermunicipal que el Partido Popular ha celebrado en Zaragoza y después de que el Tribunal Constitucional haya dado trámite a la batería de impugnaciones del Gobierno sobre la ley de referéndum aprobada por el Parlament catalán. Esto supone la suspensión durante cinco meses de la convocatoria de la consulta.

Ha subrayado que "en Europa no dan crédito, no tenían ni un solo apoyo y ahora lo que tienen es la repulsa y la estupefacción por parte de todos, que no entienden lo que está pasando aquí y que nos animan a garantizar que España siga siendo un Estado de Derecho y una democracia donde se respetan los derechos de las personas".

