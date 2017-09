Más de 197.000 escolares de infantil, primaria y educación especial inician el curso este lunes, un 0,7% menos

Un total de 197.364 escolares inician este lunes, 11 de septiembre, en Galicia el curso 2017/2018 en los ciclos de infantil, primaria y educación especial, lo supone un descenso del 0,7% respecto al año anterior.

Según las cifras provisionales de la Consellería de Educación -la matriculación puede cambiar a lo largo del curso-, en infantil habrá 60.339 alumnos, un 2,4% menos; en primaria 137.022, cifra similar al curso anterior; y en educación especial serán 1.394, un 0,6% más. En secundaria y bachillerato las clases no se iniciarán hasta el 15 de septiembre.

En infantil, hay 42.106 alumnos en centros públicos, 16.842 en concertados y 1.391 en privados. Entre ellos, hay una bajada del 7% de alumnado no nacionalizado español hasta 967 menores, frente a los 1.040 del año anterior.

En primaria, hay 96.202 alumnos en centros públicos, 37.948 en privados concertados y 2.872 en privados no concertados. Aquí hay una caída del 8,8% en alumnos no nacionalizados españoles hasta 3.087.

Por provincias, en primaria, en A Coruña hay: 41.398 alumnos en centros públicos, 15.023 en concertados y 1.312 en privados no concertados. En Pontevedra: 36.252 en públicos, 15.204 en concertados y 1.230 en no concertados. En Lugo: 10.022 en públicos, 3.410 en concertados y 256 en no concertados. En Ourense: 8.530 en públicos, 4.311 en concertados y 74 en no concertados.

En lo tocante a educación especial, hay 679 estudiantes en centros públicos y 715 en privados. Por provincias, el reparto es el siguiente. En A Coruña: 258 en públicos y 298 en concertados. En Lugo: 106 en públicos y 7 en privados. En Ourense: 80 en públicos y 49 en concertados. En Pontevedra: 235 en públicos y 361 en concertados.

AUMENTO DE UNIDADES CONCERTADAS

Galicia contará en 2017/2018 con 960 centros escolares. Enseñanzas de infantil (125), primaria e infantil (634), primaria y ESO (166) y educación especial (35). Habrá 30.277 docentes, a falta de contrataciones de interinos y sustitutos.

Asimismo, la Xunta informa de que habrá un aumento de 16 unidades escolares concertadas en este curso, "debido a las necesidades de escolarización de las diferentes zonas".

PLAZAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE

Las plazas de comedor serán 74.828, de las cuales 14.074 serán gestionadas por las ampas o ayuntamientos. El Gobierno gallego subvenciona los menús de 3.787 escolares en 47 centros y a 436 de educación especial no públicos.

En total, la Xunta gestiona 434 comedores, 302 de ellos de forma directa y 132 indirectamente. Las ampas son responsables de 134 comedores y los ayuntamientos de 42.

Asimismo, el transporte escolar prestará servicio a 89.818 alumnos de 774 centros. También se atenderá a 355 alumnos de educación especial de centros que no son públicos.

