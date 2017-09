Montoro reconoce que no se puede diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica y local "sin el acuerdo del PSOE"

Ha achacado esta situación a la composición de mayorías del Congreso de los Diputados: "No podemos hacer leyes tan horizontales con la representación que hoy tenemos, hay que contar con la disposición del PSOE". En este aspecto de la financiación, ha precisado que el PP ya está trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias.

Montoro ha relatado que, durante los últimos años, el Gobierno del PP, con la ayuda de los concejales populares, trabaja para que el país crezca, genere empleo y garantice la oferta de servicios públicos. Ha opinado que las diputaciones provinciales y las administraciones locales son las que ayudan a ofrecer servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos y que el PP está logrando es que estas entidades estén "saneadas".

En este punto, se ha preguntado qué harían otras formaciones políticas si no tuvieran la Ley de Racionalización y Sostenibilidad y, sobre los ayuntamientos "del cambio", ha subrayado que lo que hacen es "gastar, despilfarrar los recursos y desequilibrar las finanzas públicas".

El ministro de Hacienda ha sostenido que el Gobierno del PP tiene que seguir trabajando porque "queda mucho recorrido para la recuperación de la crisis". Aunque ha agregado que se está logrando "una distribución más equitativa de la riqueza" en el país.

Ha defendido que el Partido Popular es el "más municipalista de España" y que son ellos los que están tratando de impulsar la reforma de la financiación local: "No haremos financiación autonómica sin financiación loca, no lo vamos ni a plantear".

Ha apostillado que muchos de los que ahora reclaman un cambio en la financiación autonómica son quienes apoyaron la reforma que está vigente en 2009.

CATALUÑA

Al igual que ha hecho minutos antes de su intervención en declaraciones a los medios de comunicación, Montoro ha vuelto a hablar de Cataluña para decir que no se va a utilizar "ni un solo euro público" al referéndum del 1 de octubre. "No se puede hacer una convocatoria sin presupuesto y no se puede mover presupuesto para una consulta que ha sido declarada inconstitucional".

Por ello, ha precisado, no va a haber "ninguna financiación pública" y ha apuntado que si la hay privada se estará financiando una actividad ilegal y "se irá contra él". "Ante el desafío que supuestamente están lanzando quienes no tienen ninguna capacidad operativa, tengamos la seguridad, la confianza de que Cataluña va a seguir siendo España".

