El PPdeG distribuirá "un periódico propio" en cada ciudad para aportar "una visión fresca" de la realidad municipal

Según ha explicado en rueda de prensa, al término de la reunión que mantuvo en Santiago el Comité de las Ciudades, Tellado ha explicado que los contenidos de las siete publicaciones serán distintos y se ajustarán a la situación de cada urbe, pero tendrán una "coherencia" ya que, ha defendido, el PPdeG es un partido "unido".

"No estamos en peleas internas para ver quién puede decir más alto que 'no es no'; no tenemos alcaldes y figuras históricas conspirando contra nuestro líder, eso se los dejamos a los señores de las mareas; y tampoco queremos imitar a nacionalismos fracasados tras tener el peor resultado de nuestra historia", ha defendido.

Tras defender que el PPdeG es "un partido de gobierno" y marcarse el reto de "trasladar la estrategia de Feijóo a las siete ciudades", ha subrayado que los "periódicos" populares servirán, donde son oposición, para "desenmascarar el parálisis y las carencias en la gestión de los gobiernos populistas, socialistas y nacionalistas" y contraponerlas con "los proyectos de ciudad serios y rigurosos" de su formación.

"OTRO MODO DE GOBERNAR"

En Ourense, única urbe en la que gobierna el PP, los populares aspiran a que su publicación contribuya a reivindicar que "otro modo de gobernar es posible". "Desde la moderación, desde la preocupación por los ciudadanos y desde el hablar poco y hacer mucho", ha zanjado.

Finalmente, preguntado acerca del coste de esta iniciativa, no lo ha concretado, pero ha asegurado que "no es cara". Asimismo, se prevé que las publicaciones de partido tengan "una periodicidad".

