"Pretender matar a inocentes en nombre de Dios es una profanación de su nombre", dice Blázquez

Blázquez se ha pronunciado en estos términos en su homilía en la misa celebrada en el Santuario de Covadonga, con motivo del Día de Asturias. Han asistido a la misa, entre otras personalidades, el presidente de Asturias, Javier Fernández, el Delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo y el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Pedro Sanjurjo.

"Pretender matar a inocentes en nombre de Dios es una profanación de su nombre", ha señalado Blázquez, que ha insistido en que Dios "es amor y paz". Ha añadido que el derecho a la libertad religiosa significa que la fe "no se impone ni se impide".

Así, Blázquez también ha querido hacer una defensa de la libertad religiosa, porque el Evangelio ha de ser anunciado "con respeto, sino obligar a nadie". En su opinión, las diferencias deben promover precisamente el "enriquecimiento mútuo" y no la discriminación.

Ha considerado que tantos cristianos como musulmanes han de profundizar en el derecho a la libertad religiosa y en la "cultura del encuentro", evitando el rechazo mutuo y el denominado choque de civilizaciones.

"No se obedece a Dios atentando contra la vida de los hombres", ha añadido Blázquez, que ha señalado que no resulta adecuado identificar fundamentalismo con firmes convicciones religiosas. "La fe verdadera no es fanática", a insistido.

