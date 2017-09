Gobierno vasco apuesta por "rehuir fórmulas traumático judiciales" que puedan dificultar el diálogo en Cataluña

En declaraciones a los medios informativos en Bilbao, Erkoreka ha reiterado la apuesta del Gabinete Urkullu por "soluciones democráticas y pactadas", y ha señalado que en Cataluña "no se puede hacer oídos sordos a una aspiración importantísima de los ciudadanos catalanes que buscan, sobre todo, una respuestas de tipo política" y que se trabaje "a través del diálogo y la negociación".

Por otra parte, ha considerado que "no debe sorprender" lo

aprobado en Cataluña porque las medidas ya habían sido anunciadas por el Govern y las fuerzas políticas que lo sustentan.

"Es cierto que los procedimientos en el Parlamento catalán para aprobar estas leyes no son precisamente modélicos, pero eso no constituye una novedad o algo excepcional en un marco general en el que los procedimientos no modélicos han tenido una presencia intensiva en los Parlamentos del Estado", ha manifestado.

En este sentido, ha citado la reforma del artículo 135 de la Constitución "en agosto y por la vía de urgencia" o la del Tribunal Constitucional.

(Habrá ampliación)

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.