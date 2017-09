Achan unha nova escultura medieval na Catedral de Santiago

O Pazo de Xelmirez acolleu este xoves a presentación deste novo achado nun acto no que, ademais do director do Museo da Catedral, Ramón Izquierdo, participaron a directora da Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.

Segundo explicou Izquierdo, a peza foi atopada o 10 de novembro de 2016 mentres se abría un muro na cámara situada na parte baixa da Torre das Campás para poder recuperar a imaxe do Mestre Mateo descuberta uns días antes enterrada na mesma zona.

Deste xeito, ao retirar os sillares que formaban parte do muro, atopouse, encaixada no mesmo e reutilizada como material construtivo, un fragmento desta figura masculina.

MESTRE DOS PANOS MOLLADOS

O director do Museo da Catedral explicou que, polas súas características formais, a escultura adscríbese ao chamado Mestre dos Panos Mollados, un enigmático artista ou taller activo na catedral compostelá cara ao ano 1170, coetáneo, por tanto, dos primeiros momentos de desenvolvemento do proxecto do Mestre Mateo.

Ademais desta peza, no museo da basílica consérvanse outras tres atribuídas ao mesmo autor ou taller. E é que as diferenzas entre elas levan aos expertos a pensar que poidan tratarse de diferentes mans ou, tamén, a un simple cambio de formato, tema e iconografía.

Con todo, entre todas elas hai un nexo común marcado polo traballo dos pliegues e o tratamento das vestiduras, de clara influencia clásica, tal e como explicou o responsable do Museo da Catedral. Por iso, descártase a súa pertenza ao taller do Mestre Mateo, cunha influencia máis gótica.

Estas características, conforme sinalou Izquierdo, tamén aparecen na Cripta do Pórtico da Gloria, concretamente nunha das claves do transepto, así como nalgúns dos seus capiteis. Este feito así como o que todas as pezas fosen atopadas na contorna do Pórtico, leva aos expertos a relacionar ao Mestre dos Panos Mollados coa decoración escultórica desta cripta.

RECUPERACIÓN

Tras o seu achado, a escultura foi sometida a unha profunda limpeza dos morteiros que tiña adheridos, traballo que correu a cargo do departamento de restauración da Fundación Catedral.

Así, preparouse a figura para que poida formar parte, a partir do próximo mes de outubro, da exposición 'O poder do pasado. 150 anos de arqueoloxía en España' que, con motivo do 150 aniversario da fundación do Museo Arqueolóxico Nacional (MAN), organizou o Ministerio de Educación, Cultura, Deporte e Acción Cultural Española.

Con todo, despois da presentación deste xoves, a peza quedará exposta ao público uns días na Sala de Gramáticos do Pazo de Xelmírez ata que viaxe o 11 de setembro a Madrid para a montaxe da citada mostra.

Ademais, o conselleiro avanzou que tras a clausura desta exposición en Madrid, a peza exhibirase de forma permanente nas salas do Museo Catedral de Santiago que, en 2018, cumprirá o 90 aniversario da súa fundación.

"CAIXA DE SORPRESAS"

No acto, o conselleiro explicou que se trata dun "novo agasallo" que a Catedral compostelá, "a modo de caixa de sorpresas" ofrece e cualificou o achado de "excepcional".

Por iso, incidiu na "transcendencia" dos traballos de rehabilitación que levan a cabo desde o ano 2015 no marco do convenio asinado entre a Xunta, o Ministerio de Facenda, o Cabildo e a Fundación Catedral.

Estes labores, indicou, "supoñen un investimento de 17 millóns e permitirán que no ano 2021, data do próximo Ano Santo, a basílica mostre ao mundo a súa mellor cara".

Ao acto, ademais, asistiron o secretario xeral técnico da Consellería, Jesús Oitavén, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; e a directora xeral do Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Ínsua.

