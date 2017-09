Todos los grupos parlamentarios salvo Podemos hablan de Cataluña en sus discursos

Todos los grupos han tenido algo más de diez minutos para intervenir en la sesión. El portavoz del PSOE, Marcelno Marcos Líndez, ha dicho que lo sucedido en el Parlamento catalán este miércoles fue un "golpe de fuerza" con "consecuencias impredecibles". Según ha afirmado Marcos Líndez, todos los españoles "deben seguir siendo ciudadanos del Estado Español; y después que sientan lo que quieran".

Por su parte, la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, se ha referido en su discurso al separatismo y lo ha tildado de "problema serio". En cualquier caso, ha dicho que está convnecida de que España saldrá "fortalecida" de todo esto.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha dicho que en Cataluña se vive una "huida hacia adelante". En su opinión España no se entiende sin Cataluña. "Habría que transmitirle a los catalanes que no se entiende Esñaña sin Cataluña, porque este es un país plural, con distintas identidades que no se pueden amputar", ha añadido.

La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, ha mostrado su "apoyo incondicional" al Gobierno de España ante las "flagrantes ilegalidades" que se promovieron este miércoles por "un parlamento y un gobierno autonómico en rebeldía".

Coto ha añadido que tampoco olvida los años de "cesiones y concesiones" que alimentaron un nacionalismo "siempre insaciable".

Mientras, el portavoz de Ciudadanos Nicanor García ha apuntado que lo que sucede en Cataluña no puede ser ajeno a los intereses de los asturianos. "Debemos implicarnos sin complejos en defender un proyecto común para España, sin desigualdades, y desenmascarar los intereses económicos y políticos ocultos tras el intento de secesión. Cualquier decisión que implique romper España nos afecta, como asturianos y como españoles", ha sentenciado.

El presidente del parlamento asturiano, el socialista Pedro Sanjurjo, que también ha intervenido en el pleno institucional, también se ha referido a la situación en Cataluña y no ha ocultado su preocupación. Ha considerado "vulnerada" la legalidad democrática y ha criticado la "manipulación" que se hace de los sentimientos de independencia, sin comprender que algunos se empeñen hoy en "lanzarse al abismo de lo inviable".

Consulta aquí más noticias de Asturias.