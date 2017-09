Médicos y docentes detectarán en Barcelona casos de estrés postraumático por el 17-A

Médicos y profesores recibirán formación específica y contarán con recursos concretos para poder detectar entre la población las posibles consecuencias psicológicas derivadas del atentado de Las Ramblas del pasado 17 de agosto.

Los centros de atención primaria (CAP) y las escuelas se consideran una «buena puerta de entrada» a la detección de casos de adultos o menores que aunque no se hayan visto directamente implicados en el ataque terrorista puedan pasar entre los próximos seis y doce meses por cuadros de ansiedad motivados en algún grado por el atentado. Expertos en salud mental que trabajaron en Madrid tras el 11-M y que ahora colaboran con el Ajuntament calculan que un 1% de la población (unas 16.000 personas) tendrán afectaciones emocionales (insomnio, miedo, inseguridad o tristeza).

«Los profesionales (de la sanidad y la enseñanza) han de estar capacitados si se enciende alguna señal de alarma en sus centros», apuntó la comisionada de Salut, Gemma Tarafa, que ayer encabezó una reunión extraordinaria de la Taula de Salut Mental junto a la tinenta d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Laia Ortiz. Este encuentro sirvió para compartir información y hacer balance acerca de la respuesta de emergencia que se llevó a cabo en la ciudad para atender a los afectados por el ataque terrorista del pasado agosto.

La comisión la formaron 42 miembros de diferentes entidades y consorcios relacionados con la atención social y mental de Barcelona, reunidos para compartir estrategias para atender necesidades psicológicas futuras derivadas del 17-A. La comisión se irá reuniendo cada tres meses para ir revaluando las actuaciones durante, como mínimo, un año.

Además de la formación específica de docentes y facultativos, el organismo valoró ayer dar continuidad a la atención a las personas afectadas por el trágico suceso derivándolas del servicio de atención de emergencia desplegado inicialmente a la atención regular desde los servicios de Atenció Primària de Salut y de la red de Salut Mental.

Atención ambulatoria a partir de octubre



Por ello, a partir del próximo mes de octubre, todas aquellas personas atendidas desde el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) y por los Serveis Socials pasarán a ser tratadas desde la atención de tipo ambulatoria.

Los médicos seguirán formación a través de entidades especializadas en atender a víctimas del terrorismo y les dotarán de pautas para poder abordar y gestionar las posibles dolencias surgidas del impacto psicológico causado por el atentado. Tarafa indicó que el perfil de afectado se va modificando a medida que el tiempo pasa:«Quien ya no es afectado directo, o familiar de un afectado, puede no sentirse legitimado para pedir ayuda psicológica pero eso no quiere decir que no la necesite».

Especial atención en escuelas cercanas a Las Ramblas

Por su parte, las escuelas trabajarán al lado de equipos de asesoramiento pedagógico sobre todos en centros educativos próximos a Las Ramblas, donde tuvo lugar el ataque. Se incidirá en detectar posibles casos de estrés postraumático que se den entre los alumnos.

La tinenta d'alcaldia Laia Ortiz recordó que desde el mismo momento del atentado se activó un equipo de 30 psicólogos coordinados por el CUESB y se habilitó un teléfono de atención psicológica y diferentes puntos de atención presencial.

Desde el mismo día en el que se produjo el ataque se han atendido a un total de 730 personas y también a 80 profesionales que intervinieron en el operativo de emergencias. También se ha informado a unos 170 empleados de los comercios de Las Ramblas.

Gestionar el miedo

La Comissió de Seguiment del Pla de Salut Mental acordó la necesidad de informar a los ciudadanos para que estos aprendan a canalizar de la mejor manera posibles sentimientos de temor a un nuevo atentado en Barcelona. Se planteó crear grupos psicoeducativos entre mayores, niños e inmigrantes.

