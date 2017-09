Margallo: "El recurso del PP contra el Estatut ante el Constitucional fue excesivo y la recogida de firmas un error"

José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores en el anterior gobierno de Mariano Rajoy, ha plasmado una propuesta de reforma constitucional y ofrece soluciones para abordar el conflicto catalán. En el libro Por una convivencia democrática (Deusto), Margallo va más allá de la línea oficial de su partido en asuntos como la descentralización, la reforma del sistema de financiación autonómica o el tratamiento de las lenguas oficiales del Estado. Además, en la entrevista con 20minutos.es admite errores de los gobiernos del PP y del PSOE respecto a Cataluña.

El Parlamento catalán ha aprobado la ley del referéndum independentista. ¿Por qué se ha llegado a ello? La convocatoria del referéndum era la crónica de una muerte anunciada. Este proceso iba a culminar en la ruptura total por la irresponsabilidad de los actuales gobernantes de Cataluña. Está habiendo tres fases, hubo una primera de enroque de ambas partes, ahora estamos en la fase de ruptura y vendrá otra fase que será de o bien un enfrentamiento mayor o bien una búsqueda del pacto, del encaje de Cataluña dentro de España. Pero esta tercera fase, de búsqueda del acuerdo, que es la que yo deseo, debe basarse en el respeto a la identidad constitucional: la unidad de España y la igualdad de los españoles. Pero estamos en un momento de máxima incertidumbre.

¿Cómo va a impedir el Gobierno el referéndum independentista del 1 de octubre? El Gobierno tiene un arsenal de medidas para hacer cumplir la ley a quien la quiere incumplir. El artículo 116 de la Constitución, estados de alarma, excepción y sitio, tiene la ley de seguridad nacional que está hecha para solucionar crisis graves y no hay crisis más grave que esta, tiene la opción del recurso ante el Tribunal Constitucional… En definitiva, las cartas las tiene en la mano el presidente del Gobierno. Ahora hay que ver cuál de ellas quiere jugar. A mí lo que me importa es que acierte porque el desafío es mayúsculo. Se están sublevando unas instituciones cuya legalidad procede de la Constitución y están obligadas a cumplir la ley y a representar al conjunto de la sociedad catalana.

¿Puede resumirnos su oferta personal para Cataluña? Mi propuesta no está hecha para solucionar el conflicto catalán, sino por la necesidad de actualizar la Constitución española y mejorar en muchos aspectos importantes para la ciudadanía. Hay una primera parte muy importante que consiste en la modernización del catálogo de derechos y libertades. Hay que actualizar y reconocer nuevos derechos sociales. Muchos españoles se han sentido golpeados por la crisis económica y se les ha dejado de lado. Hay derechos nuevos, como la transparencia, para hacer frente al descrédito de las instituciones provocado por asuntos muy graves como la corrupción. Se resuelve el conflicto de la sucesión de la Corona.

Hay un título entero en el que se establece el papel de las Comunidades Autónomas respecto a la Unión Europea. Y hay una parte en el que se resuelve el problema de la financiación autonómica, que afecta a Cataluña y a otras regiones perjudicadas como la Comunidad Valenciana. Está pensado para actualizar los pactos constitucionales porque muchos asuntos han quedado desfasados. España, por ejemplo, no estaba en la Unión Europea. No es una cesión al chantaje de los separatistas.

Los separatistas han controlado la educación y el odio a España ha ido calando

Dando por hecho que no habrá independencia el 1 de octubre, si los partidos independentistas volvieran a ganar en unas próximas elecciones autonómicas y solicitaran un referéndum que el Estado rechaza, ¿seguiremos con el conflicto durante años sin vislumbrarse ninguna solución? Gobierne quien gobierne, mientras no se solucione el encaje de Cataluña en España habrá conflicto. Habrá ocupaciones de espacios públicos, escraches, todo eso puede ocurrir a partir del 1 de Octubre. Hay dos escuelas de pensamiento, los que como Ortega creen que el problema catalán se conlleva pacientemente y los que, como Cambó, creen que se puede encauzar. Yo soy optimista y pienso como Cambó, que se puede encauzar.

En los últimos 40 años Cataluña ha vivido los mejores años de su historia en términos de libertades individuales, de autogobierno, de progreso económico. Hay que convencer a la mayoría de los catalanes de que estar dentro de España es un buen negocio y que estar fuera es un mal negocio. Esa es la pedagogía que teníamos que haber hecho.

¿Y por qué no se hizo? Créame que yo, a nivel personal, he intentado hacerla. Yo a todos los debates en medios de comunicación catalanes a los cuales se me ha invitado he ido. Soy partidario siempre de defender las razones que uno tiene, de dar la cara en Cataluña. Y este libro es una propuesta en positivo.

¿Cuáles han sido los errores de los Gobiernos del PSOE y del PP en España para llegar a esta situación? Partimos de que son los secesionistas quienes se saltan la ley, lo cual es un desafío antidemocrático sin precedentes. Pero puestos a repartir errores entre los partidos constitucionalistas, el PSOE derogó el recurso previo de inconstitucionalidad. Por ello, el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la reforma del Estatut lo fue, de hecho, contra un texto acordado en las Cortes Españoles y refrendado por el pueblo catalán. Si no se hubiera derogado, no se hubiera recurrido un texto que hubiera pasado por las Cortes. En segundo lugar, el PSOE también derogó una reforma de Aznar que consideraba delito la convocatoria de referéndums ilegales. En tercer lugar, Pasqual Maragall se embarcó en una reforma del Estatuto que nadie le había pedido y lo hizo excluyendo al Partido Popular, a sabiendas de que era necesario su apoyo, e incluyendo cláusulas, derechos históricos, artículos… claramente inconstitucionales.

Advertí al presidente Rajoy de los erroresEl PP cometió el error de no presentar una enmienda alternativa a la reforma del Estatuto de Autonomía catalán, que nos hubiese permitido negociar desde el primer momento. El recurso del PP contra el Estatut ante el Tribunal Constitucional fue excesivo y la recogida de firmas un error.Y luego, como culpa del PP y del PSOE, durante mucho tiempo hemos dejado que hubiera un relato separatista sin que hubiera un relato a favor de los beneficios de seguir unidos. Creo que ha habido una malísima política de comunicación de los dos grandes partidos, PP y PSOE, en Cataluña, a veces centrándonos en criticarnos entre nosotros. Probablemente hemos permitido que los separatistas controlaran la educación, los contenidos educativos, y ha calado un discurso permanente de odio y rencor a España. El Estado no ha estado suficientemente presente en Cataluña, no hemos estado suficientemente visibles durante años.

¿Advirtió usted al presidente del Gobierno de esos errores? Sí.

¿Se le tuvo en cuenta? Mi plan de reforma constitucional se la entregué al presidente hace tres años y medio, también advertí de la necesidad de reformar urgentemente la financiación autonómica. Y también me mostré a favor de mejorar la ley oficial de lenguas del Estado. En lo que a mi responsabilidad directa concernía, ningún país, grande o pequeño, se ha pronunciado a favor de la independencia de Cataluña, a excepción de Maduro que se hizo una foto con una bandera independentista.

Cambiando de tercio. Usted llegó a ser el ministro con mejor valoración del anterior gobierno de Rajoy, según la encuesta del CIS. ¿Le perjudicó que se publicara que usted podía ser una solución para desencallar la gobernabilidad en España cuando Ciudadanos exigía la sustitución de Rajoy para apoyar una investidura de un presidente del PP? Jamás estuve en una operación de este tipo. Todo lo contrario, traté de ayudar para facilitar el acuerdo y la investidura de Rajoy. Que alguien filtrara esas ideas puede ser, pero no me consta de que ese fuera el motivo por el que el presidente Rajoy me encomendara otras funciones fuera de su gobierno. Yo he tenido posturas distintas y propias respecto a Cataluña, sobre Gibraltar, sobre la financiación autonómica, la reforma constitucional, pero las he hecho siempre con la mayor honestidad, pensando en que era lo mejor para nuestro país.