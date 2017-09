IU reclamará en el Pleno abrir el debate del Plan de Vías a las organizaciones políticas y sociales

El portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento gijonés, Aurelio Martín, pedirá explicaciones en el próximo Pleno sobre cuándo tiene previsto el Gobierno local convocar

la Comisión de Trabajo del Plan de Vías del Consejo Social de la Ciudad de Gijón, al considerar que debe lograrse un consenso de todas las organizaciones políticas y sociales en torno a este tema.

Martín, en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV), Adrián Arias, ha incidido en que desde IU se sigue defendiendo el soterramiento de las vías hasta Veriña o al menos La Calzada.

Para él, no se entendería que se vaya a soterrar hasta Cabueñes y no tenga en cuenta esta demanda de la ciudad en la zona Oeste. A este respecto, ha recalcado que sería "el colmo de los absurdos" que los barrios de Moreda y el Polígono de Pumarín siguieran unidos solo por una pasarela.

Aún más, ha remarcado que no es posible "tanta incompetencia y seguir mirando a otro lado", al tiempo que ha recalcado que desde que la citada Comisión se constituyó en enero de 2016 no se ha convocado. Para él, el Plan de Vías no puede ser un debate suscrito a la Corporación o al Consejo de Administración de Gijón al Norte, sino que debe abrirse al conjunto de organizaciones políticas y sociales.

Un planteamiento en el que ha coincidido el presidente vecinal. Arias ha incidido en que si el Plan de Vías tiene sentido es con un soterramiento hasta Veriña o al menos hasta la Calzada, a lo que se ha quejado de que 15 años después no se puede volver al mismo debate. Es más, ha insistido en que es "irrenunciable" el soterramiento en la zona Oeste, ya que si no volvería a quedar "bunkerizada" por las vías.

También ha urgido la convocatoria de la citada Comisión de Trabajo. A este respecto, ha avanzado que el próximo lunes está convocada la Junta Directiva de la FAV, por lo que si no se convoca la Comisión de Trabajo tomarán medidas.

"Si no se nos oye, habrá que hacernos escuchar muchísimo más", ha advertido, antes de dejar claro que quieren "ver realidades". Según él, al movimiento vecinal se le acabó la fe en los ministros de Fomento, al tiempo que ha opinado que solo ante la presión y consenso social se podrá sacar adelante el proyecto.

MALESTAR DE LOS VECINOS

Unido a ello, ha afeado al Gobierno local que no cuente con los vecinos a la hora de plantear cuestiones importantes para la ciudad, como es en temas de seguridad o las tarifas de Emulsa relacionadas con el reciclaje.

Arias, sin llegar a entender que las relaciones con el Ayuntamiento están enturbiadas, ha considerado que por parte del Gobierno local hay "dejación de funciones", de forma que los vecinos participan en propuestas de ciudad que luego no tiene ningún reflejo en la realidad, ha lamentado. Incluso ha señalado que lejos de no llevarse a cabo las propuestas, cuando lo hace es con "desidia".

"Nos oyen, pero no nos escuchan", ha recriminado, para dejar claro que aún se puede reconducir la situación. En este sentido, ha recalcado que la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), debe resolver un problema "que está en su propia casa", ha resaltado.

