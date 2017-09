Referéndum de Cataluña|Directo: PSC y PP descartan apoyar la moción de censura de C's

Ya hay hora para el Consejo de Ministros extraordinario. El presidente, Mariano Rajoy, lo ha convocado para las 13.00 horas, justo después de reunirse con el líder socialista, Pedro Sánchez, y antes de hacerlo con el de Ciudadanos, Albert Rivera. Rajoy contará ya en esa reunión con el dictamen preceptivo del Consejo de Estado para poder presentar recurso ante el Constitucional contra la Ley del Referéndum.

El PP de la Comunidad de Madrid ha lanzado un llamamiento a escuchar el himno de España "ante lo ocurrido en el Parlament.

Ante el pleno celebrado este miércoles en la Cámara catalana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que no había pasado más "vergüenza democrática" en toda su vida política. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la ha llamado "caradura" por esas declaraciones. Iglesias ha lamentado que en estos momentos de "incendio dialéctico" se esté intentado exculpar al PP y ha asegurado que su formación "vive cada día el uso de las instituciones por parte del PP en forma de secuestro".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han enviado una carta a los alcaldes catalanes para avisarles de que deben ceder para el referéndum los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación. Les dan 48 horas para confirmar que así se hará o bien para comunicar cualquier cambio o alegación.



El referèndum del 1-O ja camina. Aquesta és la carta que hem enviat el vicepresident @junqueras i jo mateix a tots els ajuntaments catalans. pic.twitter.com/AQtduqsZ4B — Carles Puigdemont (@KRLS) 7 de septiembre de 2017

Después de que el Govern firmase la convocatoria del referéndum para el próximo 1 de octubre, el Diario Oficial de la Generalitat publica este jueves dicha convocatoria, así como el decreto "normas complementarias" para su celebración. En este se aprueba cómo será la papeleta para votar.

En el Parlament, el pleno se ha reanudado después de que este miércoles durase 16 horas. Tras ser aprobada la Ley del Reférendum, la Mesa admitió a trámite, ya de madrugada, la Ley de Transitoriedad, la principal ley de desconexión. Los promotores de la consulta esperan que esta última salga adelante antes del fin de semana, pero por el momento, el pleno que está teniendo lugar mantiene el orden del día previsto.

A les 10h es reprèn el Ple del #Parlament. Podeu seguir tota la sessió d'avui en directe: https://t.co/leTzPVuqol — Parlament Catalunya (@parlament_cat) 7 de septiembre de 2017

A la espera de recibir el recurso del Gobierno contra la Ley del Referéndum, el pleno del Tribunal Constitucional se encuentra reunido en una sesión en la que, previsiblemente, admitirá a trámite el incidente de ejecución con el que el Ejecutivo le pide que declare nulos los acuerdos que tomó el Parlament encaminados a la celebración del referéndum el 1-O.

En el marco de ese frente común entre PP y Ciudadanos, los populares no contemplan apoyar la moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, planteada por la formación naranja. Tampoco lo hará el PSC. Según fuentes de ambos partidos, la propuesta no tiene futuro y no son partidarios de plantear mociones de censura para perderlas.

Rajoy también mantendrá un encuentro este jueves, a las 17.00h, con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Esta será la segunda reunión entre ambos esta semana, después de la que mantuvieron el martes para hacer frente al desafío soberanista.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto reunirse con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a las 12.30 horas en la Moncloa. Los socialistas reiteraron este miércoles su apoyo al Gobierno y acusaron a los independentistas de orquestar una "mascarada".

Buenos días. Comenzamos aquí el minuto a minuto de una nueva jornada clave en el proceso independentista de Cataluña. Este jueves el Gobierno celebra un Consejo de Ministros extraordinario con el objetivo de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley del Referéndum aprobada este miércoles por el Parlament.