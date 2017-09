Las pruebas de ADN confirman que Pilar Abel no es hija de Dalí

El misterio ha llegado a su fin y la ciencia, a través de las pruebas de ADN, ha confirmado que Pilar Abel, la mujer que aseguraba ser hija del pintor Salvador Dalí no tiene, en realidad, vínculos de sangre con el artista, según publica el diario La Vanguardia.

Las pruebas, realizadas en Madrid y Barcelona, llegan a la misma conclusión y demuestran que no existe relación de parentesco entre ambos, algo que ya habían apuntado desde la Fundación del pintor, que se mostró reacia a llevar a cabo la exhumación.

Al parecer, siempre según la misma fuente, el juez ya tiene en su poder los resultados negativos de los estudios y procederá a comunicárselos en breve a las partes implicadas.

La demanda de paternidad interpuesta por Pilar Abel, que aseguraba ser hija del fallecido pintor, obligó por orden judicial a exhumar los restos del pintor, que reposan en le interior del Museo Dalí de Figueres.

Desde el primer momento, la Fundación que preserva su legado se mostró contraria a la exhumación y cuestionó la falta de indicios reales sobre la supuesta filiación entre ambos, algo que al parecer quedaría demostrado ahora con los resultados negativos de las pruebas.

Además, la Fundación anunció entonces su intención de demandar a Pilar Abel y hacerle correr con los gastos derivados de la exhumación en caso de que se demostrara que la presunta paternidad no era tal.

La demandante, que tiene previsto el juicio para el 18 de septiembre, mantiene que ella nació fruto de la relación que su madre mantuvo con el pintor en 1955, cuando trabajaba como niñera en una casa de Cadaqués.

"No estoy frustrada"

La demandante se ha enterado por los medios de comunicación del resultado de las pruebas de ADN. "No estoy frustrada ni amargada", ha declarado a La Vanguardia en conversación telefónica.

"Ni mi abogado ni yo tenemos ningún comunicado, me estoy enterando por vosotros", ha dicho, mostrándose incrédula y defendiendo su derecho a tener una identidad probada.

A la espera de que se celebre la vista oral el próximo día 18, Abel no descarta que pueda haberse incurrido en un error en el tratamiento o análisis de las pruebas, aunque no ha querido pronunciarse hasta no tener los resultados en su poder.