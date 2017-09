Fallece tras larga enfermedad Eloísa Álvarez, primera mujer que ocupó la Alcaldía de Soria

Nacida el 8 de julio de 1956 en el pueblo soriano de Muriel Viejo, aceptó encabezar la lista del Partido Socialista en las Elecciones municipales de 1999.

El panorama político previo en el Ayuntamiento de Soria presentaba once concejales del PP, 5 del PSOE, dos de ASI (Alternativa Soriana Independiente), dos de IU y dos de AVS (Acción Vecinal Soriana). Según contaba el año pasado cuando recibió el homenaje del Consejo Municipal de la Mujer el 8 de marzo, en aquellas elecciones el PSOE no tuvo fácil encontrar a un candidato para la Alcaldía.

Procedente de su cargo de procuradora en las Cortes de Castilla y León, aceptó con la condición única de que fuera por unanimidad dentro del partido.

Aquellas elecciones de 1999 supusieron la pérdida de la mayoría absoluta del PP por primera vez en tres legislaturas, con diez concejales 'populares', seis socialistas, cuatro de ASI y uno de IU.

Después de días de reuniones para intentar llegar a un acuerdo, PSOE, ASI e IU alcanzaron el acuerdo a última hora, de madrugada y conformaron un Tripartito que supuso no solo la pérdida de la Alcaldía del PP, sino también la primera vez que dicho puesto lo ocupaba una mujer.

En 2003, el PP recuperó la Alcaldía de Soria gracias al acuerdo con IDES, y Eloísa Álvarez marchó a Madrid, al Congreso, donde estuvo hasta 2011. Como recordaba el año pasado, trabajó fundamentalmente en el desarrollo de leyes relativas a la Seguridad Vial que contribuyeron a que los fallecidos en las carreteras descendieran de 5.000 al año a alrededor de 1.600.

Finalizada su estancia en el Congreso, todavía permaneció en las Cortes Generales cuatro años más, esta vez en el Senado, hasta las elecciones de 2015.

Eloísa Álvarez ha fallecido de una enfermedad rara que afecta a cuatro personas de cada millón. En los últimos años, los avances de la Medicina le permitieron vivir con una mejor calidad de la que podría esperarse cuando le fue diagnosticada.

Su fallecimiento se ha dado a conocer durante la rueda de prensa de la Junta de Gobierno ofrecida por su compañero de partido, el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Luis Rey, quien también se ha enterado en ese momento y ha comentado que estuvo ayer en el hospital para visitarla.

"Comencé con ella mi andadura política en el Ayuntamiento de Soria en 1999. Fue el inicio de donde estamos, de todo lo que hemos podido hacer políticamente estos años. Sin ella no habría sido posible. Si ella no hubiera sido alcaldesa yo no sería hoy el presidente de la Diputación Provincial ni Carlos Martínez alcalde de Soria con mayoría absoluta. En el plano de partido, el PSOE le debe mucho a ella. Fue una mujer muy valiente, la primera mujer alcaldesa de esta ciudad", ha explicado.

Rey también ha asegurado que "en lo personal, el roce hace el cariño. Han sido muchos años de contacto, de discutir muchas veces, de hablar de muchas cosas, incluso de la Ley de Muerte Digna que ha impulsado en estos últimos años y que no ha tenido ocasión de conseguir ya que llevaba varios años enferma". El responsable socialista ha lamentado que la provincia pierde una mujer "valiente y trabajadora".

