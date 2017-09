Aliaga, preocupado por condicionar el futuro de Aragón a "cuestiones partidistas", dice en alusión a primarias del PSOE

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la celebración de la Comisión Ejecutiva que el PAR este lunes, Aliaga ha sentenciado que "primero es Aragón, los problemas de la Comunidad, la gobernabilidad y después otras cuestiones".

Según ha dicho, "no quiero, ni debo, por principios, entrar en las crisis internas o de liderazgo" de otros partidos, "pero si condicionamos la política de la Comunidad a decisiones de los partidos, eso no es bueno".

Por eso, ha asegurado que podrá su "fuerza" en que "haya estabilidad y salgan adelante los temas que preocupan a Aragón y a los aragoneses" en el nuevo curso político que ahora se inicia, en el que el objetivo del PAR es "apoyar todas las iniciativas que vayan a resolver los problemas, que no sean sectarias".

A su entender, "hemos de favorecernos de los vientos de cola de la situación económica, no quedarnos rezagados y no contribuir a la inestabilidad de las instituciones", sino "favorecer su gobernabilidad".

Ha abundado en que hay que "recuperar el crecimiento de la economía, perfeccionar las políticas sociales", hacer los Presupuestos del 2018 para atender problemas, que en este año "no se han resuelto y que se han creado", así como invertir en infraestructuras "para favorecer la recuperación".

COHERENCIA

El presidente del PAR también se ha referido al secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, que dejará este cargo y su escaño en las Cortes de la Comunidad para dedicarse íntegramente a la secretaria de Organización de la formación morada en el ámbito estatal, para señalar que la Comunidad "necesita coherencia".

Aliaga ha esgrimido que "los que se presentan en Aragón" y adquieren un compromiso con sus ciudadanos "han de quedarse en Aragón" y defender las cuestiones que afectan a la Comunidad, en vez de "tomar las de Villadiego".

Ha añadido que él también se podría haber ido a Madrid porque le ofrecieron una secretaría de Estado en el ámbito de la industria, la energía y la competitividad, pero la rechazó porque "si me presento aquí para ser diputado en las Cortes, tendré que ser coherente", una decisión de la que no se arrepiente y un puesto que no es la primera vez que le ofrecen.

Ha insistido en que si, en su caso, se presentó como candidato en la Comunidad "para defender un proyecto de centro, aragonesista y moderado, no puedo coger e irme a Madrid" porque "Aragón se defiende desde Aragón".

EJECUTIVA

El presidente del PAR también ha informado de los dos acuerdos aprobados en la Comisión Ejecutiva del partido celebrada este lunes, uno de ellos en apoyo a los productores de fruta dulce de la Comunidad, que atraviesan una "situación compleja" por los precios y la retirada de los frutos originado por el veto ruso.

Según ha detallado, es un problema que afecta a las tres provincias aragonesas y desde el PAR han expresado su solidaridad con el sector y han apostado por establecer medidas "para compensar esas pérdidas" ya que "hay explotaciones que incluso tienen problemas para sobrevivir".

LUCHA ANTITERRORISTA

Además, la Comisión Ejecutiva del PAR, tras conocer las informaciones relativas a la lucha antiterroristas facilitadas por el Gobierno de la nación y como partido firmante del pacto antiterrorista, ha aprobado un acuerdo que expresa el apoyo incondicional a cuantas iniciativas que se tomen contra cualquier ataque a la integridad, seguridad y libertad de los aragoneses y españoles.

Igualmente, ha mostrado su pesar por el fallecimiento de 16 personas en los atentados de Barcelona y Cambrils el pasado 17 y 18 de agosto, entre los que lamentablemente hay víctimas de Aragón, y ha transmitido a las familias un mensaje de solidaridad y afecto, a quienes ha deseado un pronto restablecimiento y vuelta a la normalidad.

Además, ha condenado los hechos de manera tajante y sin ninguna exclusión y ha sostenido que "el terror no tiene fin alguno que lo justifique, ni puede ser amparado bajo ninguna circunstancia, ni jurídica, ni moralmente; solo desde el respeto más absoluto a las leyes y al Estado de Derecho pueden abordarse las soluciones a este problema y jamás desde el ámbito de la violencia y la coacción".

Finalmente, el PAR ha felicitado y respaldado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "que una vez más están demostrado su entrega y eficacia en la lucha contra la barbarie" y ha condenado expresamente cualquier instrumentalización de estos actos y las manifestaciones de dolor expresadas contra los mismos.

Aliaga forma parte de la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista y ha abogado por que "haya mucha más unidad política" para hacer un llamamiento a las fuerzas políticas que están de observadoras en el pacto porque "que hay que cohesionarse más para luchar contra esta lacra que nos ha tocado vivir" y también lograr más coordinación "en la política exterior e internacional con los Estados de la Unión Europea".

