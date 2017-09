Villoslada apela al "juego limpio" tras afearle Gonzalo Caballero haber sido subdirector xeral en un gobierno de Fraga

El diputado socialista Juan Díaz Villoslada, quien este lunes ha presentado su precandidatura para optar a liderar el PSdeG, ha apelado al "juego limpio" después de que otro aspirante, el vigués Gonzalo Caballero, le afease haber sido subdirector xeral en un gobierno del popular Manuel Fraga.

En concreto, en una entrevista con Europa Press, Caballero echó en cara al parlamentario un dato de su currículo: haber ocupado un cargo en la Xunta durante la etapa de Manuel Fraga, la subdirección xeral de Administración Local. "No me convence que el PSdeG pueda estar liderado por subdirectores del gobierno de Fraga mientras los socialistas luchábamos contra sus mayorías absolutas", dijo.

Este lunes, tras presentar su precandidatura a las primarias del 8 de octubre, Villoslada ha apelado "al mejor juego de competición" y ha llamado a quienes sean precandidatos -este lunes también presentaron la documentación el propio Gonzalo Caballero y Xoaquín Fernández Leiceaga- a hacer "una campaña absolutamente limpia y constructiva", que sea "para aportar y no para restar".

A preguntas de los medios sobre las declaraciones del vigués, ha replicado que las vio, antes de afirmar que le llama "la atención" o bien su "falta de conocimiento sobre la función pública y su estructuración" o "un comentario que pueda ser malintencionado".

"Apelo al juego limpio; el partido necesita una nueva etapa y no abrir una nueva etapa con formas viejas de actuar", ha proclamado y ha pedido ser "constructivos", no "destructivos". "Llevamos cierto tiempo en esa dinámica y este tipo de formas de usar una biografía o un currículo profesional, no creo que sea lo que los militantes quieren en este momento", ha aseverado.

Por su parte, en O Barco (Ourense), Leiceaga ha apelado a que haya un debate "claro y transparente" y ha pedido "dejar atrás las divisiones y no preguntarle a nadie qué hizo en los procesos anteriores, sino que está dispuesto a hacer en el futuro". También llamó a dejar atrás los debates internos para dirigirse "directamente a la sociedad".

CABALLERO SE REAFIRMA

"Muy tranquilo" por sus palabras, Caballero ha trasladado a los medios que lleva "20 años participando en el debate de ideas" del PSdeG y ha añadido que seguirá en la misma línea.

"Solo trasladé que a mí, como militante de base, no me convencía que nuestra organización fuese dirigida por quienes fueron directora xeral o subdirector xeral en gobiernos de Fraga Iribarne, porque, en ese tiempo, los socialistas de base estábamos trabajando contra las mayorías absolutas de Fraga en Galicia y de Aznar en Madrid", se ha reafirmado.

Dicho esto, ha incidido en que, en estas primarias, los militantes tendrá que elegir "qué perfil" de aspirante es el "más adecuado" y al que apoyan.

"Yo no voy a caer en ninguna confusión del proceso, pero hay que definir también qué tipo de proyecto, de referente y de actuación se pretende", ha concluido, muy orgulloso de haber luchado "contra los políticos y también las políticas de la derecha".

Consulta aquí más noticias de A Coruña.