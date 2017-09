Podemos pide aprobar anticipos de gasto para la segunda fase de los colegios Valdespartera III, Arcosur y Parque Venecia

El grupo de Podemos en las Cortes de Aragón ha lamentado la "excesiva demora" en el inicio de las obras de la primera fase, para alumnos de Infantil, en los colegios del sur de Zaragoza de Valdespartera III, Arcosur y Parque Venecia, y ha pedido aprobar el anticipo de gasto para impulsar los proyectos de la segunda fase, para Primaria, en estos centros, que se desarrollarían en 2018.

Los diputados de Podemos Erika Sanz y Carlos Gamarra han comparecido en rueda de prensa para pedir al Gobierno de Aragón que presente en la Comisión de Hacienda del Parlamento autonómico estos expedientes de anticipo de gasto, como está haciendo para otras obras, "antes de que se cierre el Presupuesto de 2017".

Sanz ha recordado que la construcción de estos tres colegios forma parte del acuerdo suscrito entre Podemos y el PSOE para aprobar el Presupuesto de la Comunidad de este año y "por fin vemos que se inician las obras" de unos centros "tan demandados por las familias del sur de Zaragoza", aunque ha criticado la "excesiva demora, marca del Gobierno" presidido por el socialista Javier Lambán ya que se han iniciado "a mitad de legislatura", cuando su partido los reclamó al inicio.

La diputada de Podemos ha considerado que Lambán parece que "pretendiera estirar la legislatura y rellenarla porque le sobra por todos los lados", cuando estos proyectos son "tan urgentes y necesarios".

Ha añadido que estas primeras fases "van a sufrir unos pequeños retrasos respecto a los acuerdos que firmamos" ya que "nos estamos yendo a febrero" y ha asegurado que "vamos a intentar evitar que se retrasen ni un solo día más", al tiempo que exigen "garantizar la construcción de las segundas fases".

INCERTIDUMBRE E IRRESPONSABILIDAD

Sanz ha manifestado que "el marco político nos genera inquietud e incertidumbre" ya que las declaraciones de Lambán "parecen indicar que solo será presidente" de la Comunidad, como hasta ahora, "si revalida su cargo en la secretaria general" del partido en Aragón en octubre y esto "nos lleva a un escenario de que puede haber unas nuevas elecciones".

La diputada de Podemos ha remarcado que "si esto es así, nos parecería una irresponsabilidad" porque supone "poner en peligro la estabilidad política de Aragón por los jaleos internos del PSOE".

Igualmente, ha opinado que reflejaría que "los problemas de gobernabilidad" y la existencia de un Ejecutivo "débil" no son achacables a Podemos, sino fruto de "las luchas de poder instaladas en el PSOE".

Por su parte, la formación morada

"pone soluciones", como anticipar el gasto en estos colegios "para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía", ha sostenido.

A su entender, es cuestión de "voluntad política y responsabilidad" y ha incidido en que "Aragón no puede quedar paralizado", sino que es preciso "seguir con todos los proyectos" y en el caso de educación "tener los expedientes de gasto anticipado".

Sanz ha esgrimido que los niños desplazados porque no poseen colegio en su barrio "no entienden de procesos internos" y las familias "tienen puestas sus esperanzas" en esos centros, cuya construcción es "adecuada, justa" y ha reclamado "que no se paralicen, ni frenen estas infraestructuras educativas, independientemente de la situación política".

ASEGURAR LA CONSTRUCCIÓN

El diputado de Podemos Carlos Gamarra ha subrayado que "se necesitan los anticipos para asegurar las construcción de la segunda fase de estos colegios" y ha comentado que la Comisión de Hacienda ha aprobado este lunes un expediente de anticipo de gasto para el centro de salud de Binéfar (Huesca) y otro para asegurar las partidas de los clubes deportivos de 2018.

En este sentido, ha alertado de que "puede haber intereses partidistas y arrojadizos" como "se usaron para la aprobación del Presupuesto de 2017" y por eso ha pedido al Gobierno "altura de miras, que piense en la necesidad de las familias y estas segundas fases estén totalmente aseguradas".

Gamarra ha comentado que son centros de tres y cuatro vías, por lo que estos anticipos serían de cerca de tres millones de euros por centro, IVA incluido, para indicar que deben aprobarse antes del cierre del Presupuesto de 2017, que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha dicho que tendrá lugar en el cuarto trimestre del año.

