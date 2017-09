O 061 atendeu a 85 persoas en 65 accidentes de circulación rexistrados ao longo do fin de semana

Así, das 15,00 horas do venres ás 23,59 do pasado domingo, a central de coordinación do 061 recibiu 72 chamadas en relación a accidentes de tráfico, dos que 65 precisaron asistencias sanitarias. O domingo concentrou a maior parte dos accidentes, con 24.

Un total de 85 persoas foron atendidas polo persoal de Urxencias Sanitarias, o 66 por cento homes e o 34 restante, mulleres. En canto aos datos por idades, o 30 por cento dos atendidos tiña entre 20 e 34 anos.

A Coruña, con 26, foi a provincia que rexistrou maior número de sinistros de circulación seguida por Pontevedra (23), mentres que en Ourense producíronse nove accidentes e en Lugo, sete.

RECURSOS MOBILIZADOS

A central de coordinación do 061 mobilizou un total de 97 recursos. A ambulancia medicalizada desprazouse a once sinistros, o helicóptero medicalizado acudiu a dous, as ambulancias asistenciais a un total de 70 incidentes e as convencionais, a un.

En 74 casos os feridos foron trasladados a centros sanitarios e en dez ocasiones as vítimas foron atendidas no propio lugar do incidente. Ademais, unha persoa perdeu a vida no punto do accidente.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.