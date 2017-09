El Principado, dispuesto a abrir una negociación "inmediata" con los grupos para desbloquear la Ley de Transparencia

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha señalado este lunes la voluntad del Gobierno del socialista Javier Fernández de abrir una negociación "inmediata" con los grupos parlamentarios para desbloquear la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

Martínez ha indicado que el texto se encuentra en fase de enmiendas y espera que entre todos busquen un "mínimo común denominador" para lograr "un amplio acuerdo" que ofrezca garantías para aumentar los controles en la Administración. Así lo ha dicho en declaraciones a los medios al término de la Junta de Portavoces convocada para fijar el contenido del Pleno Institucional del Día de Asturias que se celebra este próximo jueves, 7 de septiembre.

El portavoz del Gobierno ha apuntado, además, que el Ejecutivo realizará un "máximo esfuerzo" para alcanzar un acuerdo, señalando la diferente visión sobre los instrumentos de control como principal escollo, hasta el momento.

Al respecto, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha asegurado que su grupo siempre ha ofrecido colaboración para tramitar la Ley de Transparencia, aunque reprocha el retraso que hace que Asturias sea la única comunidad sin texto propio. "Siempre vamos a colaborar pero que trabajen desde el Gobierno y sepan pedir disculpas", ha apuntillado, reclamando a Javier Fernández que muestre "un mínimo de seriedad y responsabilidad" y comente el fallo del caso Marea.

Cuervas-Mons ha recordado la petición del PP para que el presidente asturiano comparezca en la Junta General, una iniciativa que apoyará Ciudadanos.

El portavoz de la formación naranja en la Junta General, Nicanor García, que defendió la pertinencia de su proposición de Ley de Inspección General de Servicios, cree que junto a la sentencia judicial se deben asumir las responsabilidades políticas de un caso que evidencia "el estrepitoso fracaso de los controles del Principado".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Emilio León, ha emplazado al Gobierno a sumarse a la propuesta de la formación morada para crear una unidad anticorrupción. León ve poca credibilidad en el compromiso de voluntad y agilidad para alcanzar acuerdos por parte del Ejecutivo. Asimismo, el diputado de Podemos, que cifra en unos 15 millones los daños del caso Marea, ha instado a los candidatos a la Secretaría General de la FSA-PSOE, Adrián Barbón y José María Pérez, a unirse a la petición para que el expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, asuma su "responsabilidad" deje su acta de senador tras conocerse el fallo.

El fallo condena al exconsejero de Educación del Gobierno asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, a seis años de prisión por prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y cohecho. En cuanto a las penas de otros de los principales acusados, María Jesús Otero ha sido condenada a nueve años y seis meses de prisión; la funcionaria Marta Renedo a nueve años; y los

empresarios Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz a seis años y medio cada uno.

Cristina Coto (Foro) ha preferido esperar a que se conozca íntegra la sentencia el próximo jueves. No obstante, ha negado que, como dice el Principado, se hayan hecho avances en los controles sino que se dilata en el tiempo la aprobación de la legislación para potenciarlos. "No espero absolutamente nada por parte del Gobierno de Javier Fernández", ha afirmado sobre las reuniones que va a convocar el Ejecutivo, añadiendo que las reformas se harán por el peso de los grupos y no del gobierno.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares considera que en el caso Marea tiene la palabra la justicia y "se ha expresado de forma clara". Así, considera que los grupos no deben actuar de "justicieros" sino centrarse en alcanzar acuerdos para mejorar los mecanismos de control para que no vuelvan a producirse hechos similares.

Desde el PSOE, el portavoz del Grupo Parlamentario, Marcelo Marcos, ha remarcado la colaboración del Gobierno con la justicia y ha asegurado que se han incorporado avances en la transparencia de la Administración entre esta legislatura y la pasada. "Llaman la atención algunas reacciones, sobre todo del PP, que ha dicho todo lo que ha callado en los no pocos procesos que le afectan. El PSOE no destruye discos duros como hace el PP. No están en condiciones de dar lecciones de ética al PSOE y al Gobierno", ha añadido.

También ha hecho declaraciones el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, quien ha reiterado que parece un "sarcasmo" que el PP, como partido de la "corrupción sistémica" en este país, se atreva a criticar al PSOE y al Gobierno del Principado cuando han mostrado una reacción "siempre firme y contundente".

