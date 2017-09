Se entrega la mujer de Archidona huida con sus hijas y acusada de sustracción de menores

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz (c), en una reunión con responsables de instituciones jiennenses. (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz (c), en una reunión con responsables de instituciones jiennenses. (EUROPA PRESS)

La mujer de Archidona (Málaga) huida con sus hijas y sobre la que pesa una orden judicial de detención, como presunta autora de un delito de sustracción de menores, "se ha entregado" en el juzgado de dicho municipio que dictó la mencionada medida, según ha informado este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en una rueda de prensa celebrada en Sevilla.

Las hijas, de 5 y 7 años, están con los padres de la mujer -de 41 años-, que está prestando declaración ante el órgano judicial, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno central.

A la mujer se le investiga por un presunto delito de sustracción de menores, al estar ilocalizada con sus dos hijos desde finales del mes de julio, fecha en la que los menores debían haber sido entregados al exmarido, quien presentó una denuncia contra su exmujer ante dicho juzgado.

Esta mujer contrajo matrimonio con un ciudadano de nacionalidad griega, con el que tuvo a las dos niñas. Al parecer, la pareja se separó y en los últimos tiempos no se la veía por el municipio, algo que no extrañó a los vecinos, ya que su pareja pasaba largas temporadas fuera trabajando. La mujer no había solicitado los servicios municipales del Centro de Información a la Mujer, al que se recurre ante presuntos casos de malos tratos.

